Israel : Point sur la situation dans le Sud d’Israël ( Ambassade d’Israël)

Le Premier ministre Netanyahu rencontre les chefs des conseils locaux de régions entourant la bande de Gaza – lundi 16 juillet 2018

« Il est important que le Hamas comprenne qu’il est confronté à un mur de fer et que ce mur dispose d’un gouvernement déterminé, d’un leadership local fort et d’implantations sionistes, que nous continuerons à le renforcer avec l’aide – bien sûr – de notre armée.

(Communiqué par le conseiller aux médias du Premier ministre)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lundi 16 juillet 2018, à Sdérot, a rencontré les chefs des conseils locaux de la zone adjacente à la bande de Gaza * et a fait les remarques suivantes à la fin de la réunion :

« Je viens de terminer une excellente réunion avec les chefs des conseils de la zone adjacente à la bande de Gaza. Je leur ai dit que nous sommes dans une lutte prolongée.

Tout comme nous sommes en train de terminer le blocage des tunnels et alors que nous avons agi et réussi à arrêter la prise d’assaut de la clôture frontalière, j’ai ordonné aux Forces de Défense d’Israël de vaincre et d’arrêter le terrorisme des cerfs-volants et des ballons incendiaires, et nous sommes en plein processus.

Il est important que le Hamas comprenne qu’il est confronté à un mur de fer et que ce mur dispose avant tout d’un gouvernement déterminé, d’une direction locale forte et d’implantations sionistes, et que nous continuerons à le renforcer avec l’aide – bien sûr – de l’armée.

Nous sommes fiers d’eux et je suis fier des merveilleux résidents locaux qui font face à des journées difficiles. Mais je suis convaincu de notre force commune de repousser, dissuader et, finalement, de vaincre cette terreur basée à Gaza. »

Extraits des réponses du Premier ministre Netanyahu aux questions :

« J’étais justement dans un jardin d’enfants où j’ai vu de petits enfants adorables, nous sommes engagés envers eux et c’est un processus continu, je ne veux dire à personne que c’est fini.

Avant-hier, nous avons pris des mesures très fortes contre le Hamas et nous lui avons infligé le coup le plus fort depuis l’opération « Bordure protectrice ». Il faut comprendre que quiconque me pose ces questions doit être préparé à la poursuite de ce combat.

Il y a un échange de coups ici. Ce n’est pas encore fini et je ne peux pas réconforter ceux qui ont subi les pertes les plus difficiles. C’est difficile à vivre, mais nous savons que nous sommes dans un combat sioniste prolongé.

Depuis 100 ans, nous combattons le terrorisme. Nous le combattons avec force. cet endroit est actuellement la ligne de confrontation entre le terrorisme islamique et l’Etat des Juifs et nous sommes déterminés à gagner. Cela entraîne un échange de frappes qui ne sont pas encore terminés. »

Extraits de la réponse du Premier ministre Netanyahu à une question sur les cerfs-volants:

« En effet, nous avons demandé à Tsahal d’arrêter cela. Nous n’acceptons pas, je l’ai dit hier aussi clairement que possible et cela vaut la peine de m’écouter, surtout de l’autre côté, il n’y a pas de cessez-le-feu qui fait exception de cerfs-volants incendiaires et les ballons incendiaires. Il n’y a rien de tel. De nôtre point de vue, cela n’existe pas, et nous sommes donc en plein processus. Je vais le dire pour la septième fois et j’espère que cela sera entendu. Mais si cela n’est pas compris par mes paroles, cela sera compris par les actions des Forces de Défense d’Israël. »

Ont assisté à cette rencontre : * Alon Davidi, Maire de Sderot, Alon Shuster, Président du Conseil régional de Shaar Hanegev, Tamir Idan, Président du Conseil régional de Sdot Negev, Gadi Yarkoni, Président du Conseil régional d’Eshkol et Yair Ferjon, Président du Conseil régional de Hof Ashkelon.

Le Hamas tire 200 roquettes sur Israël en moins de 24 heures

Le Hamas a tiré près de 200 roquettes et mortiers sur Israël depuis la bande de Gaza. Voici les événements survenus ce week-end, des attaques du Hamas à la réponse de Tsahal.

Vendredi 13 juillet

Toute la journée, des milliers de Palestiniens ont pris part à des émeutes à différents endroits le long de la bande de Gaza. Les émeutiers ont jeté des grenades, des engins explosifs, des bombes incendiaires et ont brûlé des pneus près de la clôture de sécurité et des soldats de Tsahal. Un officier de Tsahal a été blessé et évacué à l’hôpital après qu’une grenade lui soit jetée par des terroristes dans le nord de la bande de Gaza. Les soldats ont répondu avec des moyens de dispersion anti-émeute et ont ouvert le feu conformément aux règles d’engagement.

Au cours de ces violentes émeutes, il y a eu une tentative de détruire la clôture de sécurité et de s’infiltrer en Israël depuis le nord de la bande de Gaza. Tsahal a répondu en accord avec les règles d’engagement afin de stopper l’infiltration.



Samedi matin, 14 juillet

Après trois mois de violences à la frontière avec Gaza, un avion de chasse de Tsahal a ciblé un tunnel du Hamas destiné à des fins terroristes dans le sud de la bande de Gaza. Ces tunnels, destinés à des fins terroristes constituent une menace importante pour Israël car ils servent au passage d’armes et à l’infiltration de terroristes en Israël. Ils sont souvent construits sous des infrastructures civils à Gaza et se trouvent à proximité de villes civiles israéliennes. En plus du tunnel, un centre d’entraînement du Hamas et plusieurs sites terroristes où des attaques criminelles sont préparées ont été attaqués.

Vidéo : Destruction des tunnels destinés à des fins terroristes

Samedi matin, le Hamas a tiré les premières roquettes sur Israël et a poursuivi ces tirs toute la journée avec près de 100 roquettes en l’espace de sept heures. Ces obus et roquettes ont frappé un terrain de jeu et une synagogue alors qu’ils étaient tirés sans discernement vers plusieurs villes.



Vidéo : Le Hamas a ciblé les enfants israéliens en plein jour



Vidéo :Les Israéliens partagent leur expérience de vie sous le terrorisme du Hamas

En réponse aux tirs de roquettes, l’Armée de l’Air israélienne a attaqué un autre tunnel terroriste dans le nord de la bande de Gaza.

Samedi après-midi

« En consultation avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le plus haut commandement de la sécurité de l’État d’Israël, nous avons décidé de prendre des mesures énergiques contre le terrorisme du Hamas. »

En réponse aux tirs de roquettes incessants, les avions de chasse de Tsahal ont ciblé des dizaines de postes militaires dans 4 camps du Hamas le long de la bande de Gaza. L’objectif de cette importante frappe était le quartier général d’un bataillon du Hamas à Beit Lahia qui comprenait des installations d’entraînement au combat urbain, des entrepôts de stockage d’armes, des centres d’entraînement, des bureaux et plus encore. Par ailleurs, une manufacture d’armes a également été frappée.



Samedi soir

Les avions de chasse de l’Armée de l’Air israélienne ont ciblé un immeuble dans le camp de réfugiés d’Al-Shati, dans le nord de la bande de Gaza. Le bâtiment était situé près de la mosquée « Sheikh Zayed ». Il était autrefois une bibliothèque nationale et était utilisé par les résidents de Gaza pour les services publics et le logement. Le Hamas a récemment transformé le bâtiment en un centre de formation pour le combat urbain.

Un tunnel a été creusé sous ce bâtiment et faisait partie du vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas dans la bande de Gaza. Ceci illustre une fois de plus le but du Hamas d’utiliser les infrastructures civiles à des fins militaires, mettant gravement en danger les civils de la bande de Gaza.

Depuis samedi matin 14 juillet, 200 roquettes et obus de mortier ont été tirés sur Israël. En réponse, Tsahal a ciblé des dizaines de positions terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. L’armée israélienne tient le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza et est préparée pour une variété de scénarios. Tsahal est prêt à prendre les mesures nécessaires pour accomplir sa mission de défendre les civils israéliens et la souveraineté d’Israël.

Source : Tsahal.fr et Ministère israélien des Affaires étrangères