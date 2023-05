Judée-Samarie : un israélien tué dans une attaque terroriste, une chasse à l’homme est en cours

Un israélien a été tué ce matin lors d’une fusillade à l’entrée de la communauté juive de Hermesh, dans le nord-ouest de la Samarie.

L’homme a été blessé par balle au haut du corps, ont indiqué les médecins. Il a reçu des soins sur place avant d’être évacué par hélicoptère vers l’hôpital ou il a été déclaré mort.

Les autorités locales ont déclaré que la victime avait essuyé des tirs d’un véhicule qui passait sur une autoroute à proximité. Il a continué à conduire jusqu’à Hermesh, où il a été soigné par des médecins.

Les forces israéliennes ont lancé une chasse à l’homme pour arrêter le terroriste palestinien et ont érigé des barrages routiers dans la région.

Yossi Dagan le chef du conseil régional de Samarie a réagi à cet attentat terroriste, affirmant que cette attaque a eu lieu à cause de la suppression d’un poste de contrôle de sécurité qui se trouvait près de la route principale ou a eu lieu la fusillade et qui a été supprimée « en raison de la pression internationale que subit le gouvernement israélien« .

« Nous sommes dans une réalité où les postes de contrôle de sécurité n’existent pas et le terroriste peut aller et revenir librement, et cinq minutes après avoir tiré, il boit du café dans sa maison du village. Cela nous coûte du sang » a poursuivi Yossi Dagan, exigeant qu’Israël lance une offensive militaire pour éradiquer le terrorisme en Judée–Samarie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités