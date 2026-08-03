Kiryat Shmona rend hommage au Dr Gil Taïeb par Alain AZRIA

Le 2 août 2026, la ville de Kiryat Shmona a inauguré une place portant désormais le nom du Dr Gil Taïeb, plus de deux ans après sa disparition. Cet hommage vient saluer son engagement indéfectible envers la ville, ses habitants et les soldats de Tsahal.

Entourée de sa famille, de ses proches et de nombreux amis, la cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de dignité et d’une profonde émotion. Les témoignages ont rappelé l’homme de cœur qu’était Gil Taïeb, dont les nombreuses actions de solidarité ont marqué durablement Kiryat Shmona.

J’ai eu le privilège d’assister à cette cérémonie particulièrement émouvante, qui a mis en lumière l’héritage humain laissé par Gil Taïeb auprès de son épouse, de ses enfants et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Au-delà de l’inauguration d’une place, c’est la mémoire d’un homme profondément attaché à Israël et à Kiryat Shmona qui a été honorée.

Photos et texte : © Alain Azria