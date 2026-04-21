Le chef de l’armée de l’air israélienne Tomer Bar « Nous avons décollé le 7 octobre et nous n’atterrirons pas avant d’avoir accompli notre mission. »

« Nous avons décollé le 7 octobre et nous n’atterrirons pas avant d’avoir accompli notre mission. »

Par cette phrase lourde de sens, le général Tomer Bar, chef de l’armée de l’air israélienne, inscrit l’action militaire d’Israël dans une logique de guerre longue, déterminée et sans compromis.

Une métaphore militaire claire

Cette déclaration ne doit rien au hasard. Elle fait directement référence au 7 octobre 2023, date de l’attaque du Hamas contre Israël, qui a marqué un tournant stratégique majeur.

“Décoller” → entrée en guerre immédiate

→ entrée en guerre immédiate “Ne pas atterrir” → refus de relâcher la pression militaire

→ refus de relâcher la pression militaire “Mission accomplie” → objectif total : neutralisation des menaces

Un message stratégique

À travers cette formule, plusieurs messages sont envoyés :

À l’ennemi (Hamas, Iran, proxies) : Israël poursuivra ses opérations jusqu’à l’atteinte complète de ses objectifs

: Israël poursuivra ses opérations jusqu’à l’atteinte complète de ses objectifs À la population israélienne : engagement total des forces armées

: engagement total des forces armées À la communauté internationale : aucune pause stratégique sans résultat concret

Une guerre qui s’inscrit dans la durée

Depuis le 7 octobre, l’armée de l’air israélienne joue un rôle central :

frappes ciblées contre les infrastructures terroristes

soutien aux opérations terrestres

capacité de projection régionale (Gaza, Liban, Syrie…)

Cette déclaration confirme que le tempo militaire reste élevé et que la doctrine actuelle repose sur la continuité opérationnelle.

Lecture politique et militaire

La phrase de Tomer Bar s’inscrit dans une stratégie globale :

dissuasion renforcée face à l’Iran

élimination des capacités ennemies

restauration de la sécurité nationale israélienne

Ce n’est pas une simple formule. C’est une doctrine.

Israël ne parle plus de riposte, mais de résolution.

Une guerre qui ne se compte plus en jours… mais en objectifs.

Alain SAYADA

Israël Actualités

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