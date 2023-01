Le ministre israélien de la Défense rencontre le chef du CENTCOM à Tel-Aviv

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rencontré hier le chef du Commandement central américain (CENTCOM), le général Michael Kurilla, au quartier général militaire des Forces de défense israéliennes à Tel-Aviv.

Au cours de la réunion, Yoav Gallant a souligné le lien unique et puissant entre Israël et les États-Unis, et l’importance d’approfondir la défense et la coopération technologique entre les deux pays. Il a également salué la « grande valeur » que le cadre militaire du CENTCOM apporte à la coordination multilatérale de la défense au Moyen-Orient, qui, selon lui, contribue directement à la sécurité et à la stabilité régionale.

Yoav Gallant a exprimé son engagement à assurer un dialogue continu et à élargir davantage la coopération entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne les échanges « face aux attaques iraniennes et par procuration contre des nations souveraines« .

Le général Michael Kurilla était en Israël pour la dernière fois en novembre. Il s’agit de sa quatrième visite dans l’État hébreu depuis sa prise de fonction en avril.

Israël est officiellement entré dans la zone de responsabilité du CENTCOM le 1er septembre 2021, prenant le relais du Commandement européen (EUCOM) dans le cadre d’un transfert annoncé au cours des derniers jours de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Eliran COHEN pour Israel Actualités