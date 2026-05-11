L’ex Candidate à la Mairie de Paris et députée Sophia Chikirou comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits présumés d’escroquerie

La députée Sophia Chikirou comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits présumés d’escroquerie liés au site d’actualité « Le Média », qu’elle avait cofondé en 2018.

Selon l’accusation, elle aurait tenté d’obtenir un virement de plus de 67 000 euros au profit de sa société de communication Mediascop en se présentant auprès du Crédit du Nord comme présidente du Média alors qu’elle ne l’était plus. La justice lui reproche également la soustraction frauduleuse de deux chèques.

De son côté, Sophia Chikirou conteste fermement les accusations et affirme qu’il n’existe « ni victime, ni préjudice, ni réalité frauduleuse établie ». Elle dénonce depuis plusieurs mois un « harcèlement judiciaire et médiatique » et considère que cette procédure vise aussi à nuire à son image politique.

Cette affaire intervient dans un contexte politique sensible après sa candidature aux municipales parisiennes de 2026 sous les couleurs de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise.

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