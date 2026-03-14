Montreuil : un scandale politique anti-juif passé sous silence

Un scandale est en train de se dérouler à Montreuil, et pourtant presque aucun média n’en parle.

Des responsables de La France insoumise y ont lancé un appel à boycotter les commerces qui soutiendraient l’État d’Israël.

Une telle démarche pose une question fondamentale : est-ce légal en France ?

Il faut rappeler ce que dit la loi.

Le boycott d’Israël est politiquement condamné par l’État français.

Sur le plan juridique, l’appel militant peut être protégé par la liberté d’expression, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mais cette liberté n’est pas absolue.

Un appel au boycott peut devenir illégal s’il constitue une discrimination visant des personnes ou des commerces en raison de leur nationalité ou de leur appartenance. Dans ce cas, la justice peut être saisie.

Alors la question se pose clairement :

que fait la justice face à ces appels publics au boycott de commerces supposés “soutenir Israël” ?

Et une autre question, tout aussi importante, doit être posée :

où sont les réactions des responsables politiques et des représentants communautaires ?

Quand des appels au boycott visent indirectement des commerces juifs, ou supposés tels, le silence devient lourd de sens.

Que font les élus issus de notre communauté, aujourd’hui députés à l’Assemblée nationale ?

Pourquoi n’interpellent ils pas publiquement le Président de la République afin d’exiger une position claire et ferme face à ces dérives ?

Car le problème dépasse aujourd’hui les simples mots.

On parle sans cesse d’antisémitisme. Pourtant, il faut avoir le courage de nommer les choses avec précision.

Aujourd’hui, il est peut-être temps d’utiliser des mots plus justes : des actes anti-juifs.

Le terme « antisémite » est en effet souvent utilisé de manière imprécise. Historiquement, les peuples sémites incluent aussi bien les Juifs que les Arabes.

Or, ce que nous voyons aujourd’hui dans certains discours et dans certaines campagnes militantes n’est pas seulement une hostilité abstraite : ce sont des attaques dirigées contre les Juifs, contre leurs institutions, contre leurs commerces et contre leur lien avec Israël.

Autrement dit, il faut le dire clairement : il s’agit d’actes anti-juifs.

Il est peut-être temps que les institutions, les responsables politiques et les médias emploient les mots justes.

Car nommer correctement un phénomène, c’est déjà commencer à le combattre.

Aujourd’hui, face à la multiplication des agressions, des intimidations et des campagnes de boycott visant des commerces ou des personnes liées à la communauté juive, il est urgent d’avoir un discours clair et une réaction ferme de l’État face aux actes anti-juifs.

Le silence, lui, ne protège personne.

Alain SAYADA

Directeur de la publication

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