Municipales à Sarcelles : le maire sortant relégué, la communauté juive sous le choc

Sarcelles : un second tour décisif pour l’avenir de la ville

Le premier tour des élections municipales à Sarcelles a créé une véritable onde de choc politique. Le maire sortant, Patrick Haddad, n’arrive qu’en troisième position, avec un peu plus de 25 % des suffrages.

En tête du scrutin figure Bassi Konaté, candidat divers gauche soutenu notamment par La France insoumise et par les écologistes, qui atteint près de 45 % des voix et se retrouve ainsi en ballottage très favorable pour remporter la mairie.

Entre les deux, François-Xavier Valentin obtient plus de 27 %, devenant la seconde force politique de la ville.

Dans ce contexte, l’équation du second tour est claire. Sans un retrait de Patrick Haddad au profit de François-Xavier Valentin, ou au minimum une alliance entre les deux listes, la division des voix pourrait ouvrir la voie à une victoire de la gauche soutenue par l’extrême gauche et les écologistes pour les six prochaines années.

Pour de nombreux observateurs locaux, nous assistons déjà à un véritable séisme politique.

Le second tour s’annonce donc décisif. Il posera une question simple aux responsables politiques locaux : sauront-ils dépasser les rivalités et les calculs personnels pour construire une alternative crédible ?

Dans le cas contraire, le risque est réel de voir une nouvelle majorité municipale s’installer dans une ville dont l’équilibre politique et social est déjà fragile.

Les électeurs auront, eux aussi, un rôle déterminant à jouer dans ce moment charnière pour l’avenir de Sarcelles.

Alain SAYADA

Directeur de la publication

Israël Actualités

© Israël Actualités 2026 – Tous droits réservés