Nucléaire iranien : l’Iran suspend officiellement sa coopération avec l’AIEA

La télévision publique iranienne a déclaré aujourd’hui que le président iranien Massoud Pezeshkian, a signé un décret qui acte la fin de la coopération entre la République islamique et l’AIEA (l’Agence internationale de l’énergie atomique).

En signant ce décret, Massoud Pezeshkian a promulgué la loi intitulée « Suspension de la coopération de la République islamique avec l’Agence internationale de l’énergie atomique avec une exigence de deux urgences », qui a été votée par le Parlement iranien le mois dernier.

« Compte tenu de la violation de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de l’Iran par le régime sioniste et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne les installations nucléaires pacifiques du pays et de la mise en danger des intérêts suprêmes de l’Iran, sur la base de l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités, le gouvernement est obligé de suspendre immédiatement toute coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique sur la base du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et de ses garanties, jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies, notamment la garantie de la sécurité des installations et des scientifiques « , stipule la loi iranienne.

La suspension de la coopération avec l’AIEA signifie que l’Iran n’est plus tenue de se soumettre aux inspections internationales ni de rendre compte de ses activités dans ses réacteurs et installations nucléaires. Les inspecteurs de l’AIEA n’auront également plus accès aux sites nucléaires iraniens.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a réagi à cette décision sans précédent prise par l’Iran, en exhortant, dans un post publié sur son compte X, les pays de l’E3 (France, Grande-Bretagne, Allemagne) à réimposer les sanctions contre la République islamique.

« J’appelle les pays du groupe E3 – Allemagne, France et Royaume-Uni – à rétablir toutes les sanctions contre l’Iran ! L’Iran vient de publier une annonce scandaleuse concernant la suspension de sa coopération avec l’AIEA. Il s’agit d’un renoncement total à toutes ses obligations et engagements internationaux en matière nucléaire. La communauté internationale doit agir résolument et utiliser tous les moyens à sa disposition pour contrer les ambitions nucléaires iraniennes« , a affirmé Gideon Sa’ar.

La fin de la coopération entre l’Iran et l’AIEA intervient une semaine après la fin de l’opération israélienne « Lion Levant ». Durant cette opération qui a duré 12 jours, des avions de combat israéliens ont attaqué quotidiennement des centaines d’installations nucléaires et militaires de l’Iran et ont aussi éliminé une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien.

Les forces aériennes américaines ont également rejoint l’opération en conduisant une frappe d’envergure, combinant bombardiers furtifs, bombes ultra‑puissantes et missiles de croisière, visant à attaquer les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Les trois sites nucléaires iraniens ont subi de lourds dégâts durant l’attaque américaine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités