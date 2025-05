En ce dernier tournant d’un conflit qui s’enlise, l’armée israélienne a annoncé dimanche le lancement de l’opération « Chars de Gédéon », une nouvelle phase militaire à Gaza à la fois plus ciblée, plus massive et plus résolue. Selon le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de Tsahal, cette offensive marque une intensification décisive des efforts pour libérer les otages encore détenus par le Hamas et mettre fin au règne terroriste de l’organisation dans l’enclave palestinienne.

Depuis le 7 octobre, Israël est confronté à une guerre d’usure, menée non seulement contre le Hamas, mais aussi contre un réseau d’alliés régionaux dont l’Iran est le cœur battant. Malgré la pression militaire et diplomatique exercée, le Hamas demeure réticent à toute négociation sérieuse sur la libération des otages, préférant jouer la carte de l’enlisement et du chantage humanitaire.

L’opération « Chars de Gédéon » entend mettre fin à cette dynamique. Elle repose sur un double axe : la libération des otages et la destruction systématique des capacités militaires du Hamas. Ces deux objectifs, comme l’a souligné le porte-parole, sont indissociables. La survie des otages dépend de la neutralisation de ceux qui les retiennent.

Dans les faits, l’armée israélienne prévoit une attaque à grande échelle, couplée à une réorganisation du territoire. La population civile sera déplacée vers des zones identifiées comme « stériles du Hamas », pendant que Tsahal poursuivra son action aérienne et terrestre pour raser les infrastructures militaires ennemies. Le « modèle de Rafah », qui a consisté à démanteler les installations terroristes et à intégrer la zone à la ceinture de sécurité israélienne, pourrait être étendu à d’autres secteurs stratégiques de la bande de Gaza.

Derrière le nom biblique de cette opération se cache une stratégie implacable : mettre un terme au terrorisme par une démonstration de force totale. Gédéon, dans la tradition hébraïque, est le juge-guerrier qui renversa les oppresseurs de son peuple contre toute attente. Ce symbole n’a rien d’anodin. Il annonce une volonté claire : reprendre l’initiative politique et militaire face à une menace qui ne connaît ni cessez-le-feu ni frontières.

L’heure n’est plus aux demi-mesures. Après des mois d’attentats, de provocations et de chantage, l’État hébreu choisit de frapper vite, fort et définitivement. Pour les familles d’otages, chaque jour compte. Pour Israël, chaque zone reconquise est un pas de plus vers sa sécurité.