Opération Lion Levant : l’ayatollah Ali Khamenei menace les États-Unis, affirmant qu’il « y aura de lourdes conséquences » en cas de frappes américaines sur l’Iran

Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, a réagi aujourd’hui, dans une allocation enregistrée, à l’appel lancé hier soir par le président américain Donald Trump, pour une reddition inconditionnelle de la République islamique d’Iran.

« Les gens intelligents qui connaissent l’Iran, la nation iranienne et son histoire ne parleront jamais à cette nation dans un langage menaçant, car la nation iranienne ne se rendra pas« , a affirmé Ali Khamenei.

Le guide suprême iranien a aussi averti les États-Unis de ne pas rejoindre Israël dans l’opération militaire en cours, sinon il y aura des « lourdes conséquences irréparables ».

« Les américains doivent savoir que toute intervention militaire américaine s’accompagnera sans aucun doute de dommages irréparables« , a menacé l’Ayatollah Ali Khamenei.

Ces déclarations offensives du leader iranien interviennent après que les médias internationaux ont informé ces dernières heures que les États-Unis pourraient rejoindre Israël dans l’opération « Lion Levant » et attaquer les sites nucléaires iraniens, notamment le site de Fordo.

Jeudi soir dernier, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant ces derniers jours la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Eliran COHEN pour Israel Actualités