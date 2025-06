Opération Lion Levant : selon un responsable américain, Israël ferait face à une pénurie d’intercepteur Arrow face aux missiles iraniens

Le Wall Street Journal, qui se base sur les dires d’un responsable américain, a révélé aujourd’hui que l’État d’Israël serait confronté à une pénurie de missiles intercepteurs Arrow, qui sont utilisés en ce moment pour contrer les missiles balistiques iraniens, dans le cadre de l’opération « Lion Levant ».

Le responsable américain a aussi exprimé une inquiétude croissante quant aux capacités défensives d’Israël si le conflit actuel avec l’Iran se poursuit.

Le Wall Street Journal a également indiqué que les États-Unis sont au courant depuis plusieurs mois de ces problèmes de capacité, ce qui a incité l’establishment américain à renforcer la position défensive d’Israël par des systèmes terrestres, navals et aériens. Le Pentagone a aussi réagi à l’escalade des tensions depuis juin en déployant des capacités de défense antimissile supplémentaires dans toute la région.

« Ni les États-Unis ni les israéliens ne peuvent continuer à intercepter des missiles toute la journée. Les israéliens et leurs alliés doivent agir avec la plus grande diligence pour faire ce qui est nécessaire, car nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés« , a déclaré au Wall Street Journal, Tom Karako, directeur du Missile Defense Project au Center for Strategic and International Studies (think tank basé à Washington, D.C., spécialisé dans les questions de sécurité nationale, de politique étrangère et de stratégie internationale).

Israel Aerospace Industries, le fabricant des intercepteurs Arrow, n’a pas souhaité répondre aux questions du Wall Street Journal.

Jeudi soir dernier, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant ces derniers jours la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Ce matin, 25 avions de combats de Tsahal ont frappé plus de 40 cibles militaires de la République islamique iranienne, dont des infrastructures de missiles dirigés vers Israël, des sites de stockage de missiles et des installations militaires du régime iranien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités