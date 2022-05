Opération Shover Galim : 18 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal et du Shin Beth, ont arrêtés, hier soir, 18 personnes soupçonnées d’activités terroristes dans toute la région de la Judée-Samarie. Le chef du conseil régional de Samarie a ensuite fustigé dans une déclaration, la perte de dissuasion du gouvernement actuel.

Hier soir, les combattants de Tsahal et du Shin Beth aidé aussi par la police des frontières, ont lancé une opération d’envergure en Judée Samarie nommé « Opération Shover Galim ». Ils ont opéré dans les villages de Karvat Bnei Hassan, Habla, Halhul, Dahariya et dans les camps de réfugiés d’Elaida et de Dashina pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes.

Les forces ont en plus arrêtés cinq personnes dans la zone de brigade régionale d’Ephraim basé dans la ville de Qualqilya. Ils ont aussi opéré dans le camp de réfugiés de Paran de la brigade régionale de la vallée et des vallées de Jourdain pour arrêter d’autres personnes soupçonnées d’activités terroristes. Des coups de feu ont été entendus durant cette opération. Au total, 18 personnes soupçonnées d’activités terroristes ont été arrêtés la nuit dernière et ils ont été ensuite emmenés pour être interrogés. Aucune victime n’est à déplorer parmi les forces israéliennes.

» Le gouvernement perd de sa dissuasion »

Dans la foulée de cette opération, le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan a remercié le général de la brigade de Samarie, Roi Zweig pour l’action rapide des forces qui ont empêché une attaque terroriste majeure. Dans le même temps, il a fustigé la politique du gouvernement actuel : » ce gouvernement perd sa dissuasion encore et encore et nous nous réveillons avec un autre matin ou l’autorité palestinienne travail sans peur pour assassiner des israéliens en plein jour […] Un vrai gouvernement de droite doit récupérer et remplacer ce disque rayé ».