Paris : « Sales juifs » en pleine terrasse — les actes anti-juifs explosent à Paris, un homme interpellé

En plein cœur du 11e arrondissement de Paris, des clients d’un restaurant casher (Bozen Voltaire) ont été pris pour cible par un individu qui les a insultés en les traitant de « sales juifs ». Interpellé rapidement, le suspect a été placé en garde à vue. Un fait de plus dans un climat devenu alarmant, marqué par une hausse historique des actes visant les Juifs en France.

Un nouvel incident qui illustre la dégradation du climat sécuritaire pour la communauté juive.

Ce mardi 24 mars, vers 14h40, un individu, visiblement alcoolisé, s’est approché de clients installés en terrasse du restaurant Bozen Voltaire, avant de les invectiver avec des propos à caractère antisémite.

Selon une source policière, l’homme a proféré l’insulte « sales juifs » à l’encontre des personnes présentes.

Alertées rapidement, les forces de l’ordre sont intervenues et ont procédé à son interpellation. Le suspect a été placé en garde à vue. L’un des clients visés a déposé plainte.

À ce stade, le parquet de Paris n’a pas encore communiqué sur les suites judiciaires.

Cet événement s’inscrit dans un contexte particulièrement préoccupant. Le Ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a récemment indiqué que les actes antisémites avaient atteint en 2025 un niveau historiquement élevé, avec 1 320 faits recensés.

Certains estiment toutefois que ces actes devraient être nommés de manière différente et plus directe, comme des actes visant spécifiquement des Juifs, et de plus nommer ces actes d’Antisémites mais d’actes Anti Juifs afin de refléter plus précisément la réalité vécue sur le terrain.

Une situation qui confirme une tendance lourde observée depuis plusieurs années et qui suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté juive en France.

Alain SAYADA

Israël Actualités