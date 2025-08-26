Éditorial – Quand la guerre du 7 Octobre s’invite jusque

dans les glaces en Israel

La vidéo est insoutenable. Un employé arabe d’une usine de glaces en Israël se vante, sans détour, de souiller volontairement les produits destinés aux consommateurs juifs. Doigts dans la glace, crachats, mépris affiché : le geste n’est pas seulement une atteinte à l’hygiène, c’est une déclaration de guerre.

Quand l’intervieweur lui fait remarquer que des enfants peuvent consommer ces produits, la réponse tombe, glaciale : « Il mangera ma salive, et alors ? ». Tout est dit. Derrière l’aveu, une idéologie : la conviction que les Juifs ne sont pas des clients, mais des ennemis à humilier jusque dans leur quotidien le plus banal.

Ce scandale ne se limite pas à la sécurité alimentaire. Il révèle une réalité plus profonde : celle d’une haine si enracinée qu’elle pousse certains à transformer leur travail en arme. Cracher dans une glace, ce n’est pas seulement salir un produit, c’est cracher au visage d’une société tout entière.

La réaction ne peut pas être tiède. Elle doit être ferme, immédiate, exemplaire. Car si cette idéologie de la haine trouve un terrain aussi banal qu’une chaîne de production alimentaire, où s’arrêtera-t-elle demain ?

Ceux qui excusent, minimisent ou détournent le regard portent une lourde responsabilité. Israël ne peut pas tolérer qu’au nom d’une haine communautaire, on mette en danger des enfants, des familles, des citoyens.

Il est temps de rappeler une évidence : la coexistence ne se construit pas dans les crachats et les humiliations. Elle se construit dans la loi, dans le respect, et dans des sanctions impitoyables contre ceux qui transforment la haine en poison quotidien.

Aujourd’hui, après le pogrom du 7 octobre, certains Arabes israéliens poursuivent la guerre de manière insidieuse, se vantant même sur les réseaux sociaux. combien sont-ils à le faire sans se dévoiler Les consignes d’hygiène doivent être maximales, surtout dans le domaine alimentaire, car cet acte constitue une nouvelle forme d’attaque contre les Israéliens : en s’attaquant à des enfants et frapper les infrastructures civiles.

Alain SAYADA

Israël Actualités