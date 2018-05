Depuis 10 jours et comme toujours il se passe toujours quelque chose en Israël, cette terre pas comme les autres !

Durant ces 10 jours, Israël, s’est transformé en mini Italie en accueillant trois étapes du fameux GIRO.

Pour la première fois de son histoire, cette course cycliste mythique a commencé sous le soleil Israélien avec un contre-la-montre à Jérusalem, une première étape de Haïfa à Tel-Aviv et une seconde de Beersheva à Eilat.

Trois jours durant, les amoureux de la course cycliste ont pu apprécier la beauté et la diversité des régions traversées.

Tout d’abord la beauté magique de la ville éternelle de Jérusalem, les coureurs, traversant à la fois les rues d’un passé millénaire et celle d’une ville tournée vers l’avenir.

Sur leur chemin, s’étaient amassés tous les amoureux du Giro mais aussi nombre de curieux de toutes origines et religions assistant à ce moment historique.

Lors des deux autres étapes, le peloton a traversé le bord de mer Israélien avant de s’attaquer au désert du Negev, pour finir sur les bords de la mer Rouge.

Trois étapes d’un long périple qui marquera tous ceux qui ont eu le bonheur d’y participer.

Trois étapes qui, j’en suis certain, permettront à ce qui les ont vécues, d’avoir un regard différent sur ce petit coin du monde.

Ces 10 jours ont été aussi ceux de la montée en pression de la menace iranienne sur la frontière nord du pays.

Des menaces maintes fois répétées de détruire Israël !

Des menaces plus que réelles avec une présence physique et militaire d’unités iraniennes sur le sol syrien dirigeant leurs missiles vers les villes Israéliennes et leurs populations.

Un danger que tous savaient réel mais qu’une fois encore seul Israël devait assumer.

Restant fidèle au principe vital que seul Israel assurera la sécurité de sa population !

Tsahal en 55 minutes a fait intervenir 78 de ses meilleurs pilotes et a détruit toutes les rampes de lancement iraniennes.

Une attaque, ciblée, forte, précise et efficace comme peu de pays en sont capables.

Une attaque servant d’avertissement à tous ceux qui voudraient jouer avec le Feu Israélien.

Une attaque, comprise même par les pays impliqués dans la région.

Une action diplomatique et militaire qui nous l’espérons permettra à chacun de prendre ses responsabilités.

Je ne peux m’empêcher d’admirer une fois encore ce peuple israélien, qui bien que menacé, ne cesse de vivre pleinement et réussit à relativiser une situation que nombre d’autres peuples auraient vécu avec panique.

Partout dans le pays, la population était prête à rejoindre les abris mais à continuer à s’amuser, travailler, se marier, rire et même se mobiliser pour apporter son total soutien à sa candidate à l’Eurovision.

Un peuple incroyable que le ciel protège et qui a bien raison de faire confiance en sa providence et à son armée.

Un peuple, qui samedi soir, a vu sa candidate remporter l’Eurovision.

Un peuple qui après avoir accueilli le Giro à Jérusalem a donné rendez-vous au monde entier pour l’Eurovision 2019 : « l’An Prochain à Jérusalem » s’est exclamée avec bonheur et fierté la chanteuse israélienne NETTA

En ce jour Yom Yeroushalaim et à la veille de l’installation de l’ambassade américaine à Jérusalem,

Quelle belle invitation !!!!

GIL TAIEB