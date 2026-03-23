Réaction de la députée Caroline Yadan à ma tribune du 6 Mars 2026 : elle appelle ses soutiens à appeler et intervenir ?

Mise au point sur une séquence de débat public concernant la Députée Caroline Yadan sur la situation des Français bloqués en Israël

Le 6 mars, j’ai publié une tribune consacrée à la situation de ressortissants français se trouvant bloqués en Israël, dans un contexte de crise particulièrement préoccupant. Ce texte avait pour objet d’exprimer une inquiétude réelle quant aux conditions dans lesquelles plusieurs de nos compatriotes disaient se trouver, ainsi qu’au sentiment d’abandon que nombre d’entre eux m’avaient personnellement rapporté à travers de très nombreux appels et messages.

Dans cette tribune, j’exprimais une critique d’ordre politique sur la manière dont la situation me semblait avoir été prise en compte, en particulier s’agissant du rôle de Madame Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France et notamment en Israël . Cette prise de position relevait de l’exercice normal de la liberté d’expression et du débat public sur l’action d’une élue de la République dans l’exercice de son mandat.

À la suite de cette publication, j’ai reçu quelques messages messages critiques à mon encontre 6 au total sur les centaines de messages de ressortissants abandonnés et laissés pour compte, concentrés sur une période très courte. J’y ai répondu de manière ouverte, allant jusqu’à laisser mon numéro de téléphone à certains interlocuteurs afin de permettre un échange direct et contradictoire. Aucun appel ne m’est toutefois parvenu. cela montre le courage de certains cachés derrière un écran.

Par la suite, plusieurs éléments diffusés sur les réseaux sociaux ont pu nourrir, chez moi comme chez d’autres, des interrogations quant à l’existence d’une mobilisation de soutiens de Madame Caroline Yadan en réaction à cette tribune. Plus précisément, certains éléments paraissent indiquer qu’elle aurait invité, elle même, certains de ses soutiens à réagir publiquement afin de contester ou de contrer cette prise de position. son courage n’a d’équivoque que les moyens utilisés. La copie d’écran reproduite ci-dessous est de nature à alimenter cette interrogation.

Copie écran envoyé à une boucle selon elle à son fan club

Sans préjuger des intentions de quiconque, chacun pourra apprécier cette méthode. Pour ma part, j’estime qu’une réponse directe, argumentée et assumée sur le fond des critiques formulées aurait été préférable à la mobilisation de soutiens extérieurs.

Le fond du sujet demeure, à mes yeux, inchangé.

En effet, des centaines ressortissants français ont indiqué avoir dû organiser eux-mêmes leur départ d’Israël, parfois via la Jordanie ou l’Égypte, dans des conditions matériellement et financièrement difficiles. D’autres ont affirmé être restés sur place, sans solution claire ou sans accompagnement jugé suffisant. Ces témoignages, nombreux et concordants dans leur tonalité, fondent la légitimité des questions posées dans le débat public.

Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur les conditions dans lesquelles Madame Caroline Yadan a exercé son rôle de représentante des Français concernés, ainsi que sur le caractère suffisant, visible ou efficace des démarches entreprises. Une telle interrogation ne constitue ni une attaque personnelle, ni une diffamation, dès lors qu’elle porte sur l’action publique, sur l’appréciation d’un mandat électif et sur des faits d’intérêt général.

Il est également permis, dans le cadre du débat démocratique, de relever que l’image renvoyée par le retour en France de

Madame Caroline Yadan, alors même que des ressortissants demeuraient encore bloqués, a pu susciter incompréhension, amertume ou critique de la part de certains Français concernés. Ce constat relève de l’analyse politique et du commentaire, non de l’imputation fautive.

Il peut également être relevé qu’alors que plusieurs ressortissants français demeuraient encore bloqués en Israël, Madame Caroline Yadan a, pour sa part, pu regagner la France ( voir capture écran datée du 19 Mars 2026). Cette situation a suscité, chez certains Français concernés, une incompréhension réelle et le sentiment d’un décalage entre les attentes liées à un mandat de représentation et la réalité qu’ils disaient vivre sur le terrain.

Je rappelle à cet égard que Madame Caroline Yadan, comme toute personne mise en cause dans un article, une tribune ou une prise de position publique, conserve naturellement la faculté d’exercer un droit de réponse, dans le respect des dispositions légales applicables. C’est pourquoi je lui laisse la possibilité de faire connaître sa position, ses explications ou tout élément qu’elle jugerait utile de porter à la connaissance du public.

Pour ceux qui n’auraient pas encore pris connaissance de ma tribune du 6 Mars, vous pouvez toujours la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous

https://www.israel-actualites.tv/tribune-alain-sayada-sept-jours-de-guerre-en-israel-les-francais-bloques-denoncent-linaction-de-la-deputee-caroline-yadan/

À cette fin, elle peut m’écrire à l’adresse suivante ou m’appeler directement au 06 21 50 96 61

Alain.sayada@gmail.com

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités

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