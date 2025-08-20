René Taieb Journaliste et Chroniqueur pour Israel Actualités Digital

Monsieur Macron,

Votre inaction fait de vous l’auxiliaire de l’antisémitisme d’État !

La lettre que vient de vous adresser le Premier ministre Benyamin Netanyahou n’est pas une interpellation diplomatique, mais une sommation morale !

L’antisémitisme n’explose que là où le pouvoir se tait. Il recule là où le pouvoir agit, car l’Histoire ne pardonne pas l’hésitation, elle honore l’action.

Or vous ne faites pas qu’hésiter :

vous renoncez.

Pendant que vous temporisez, la France est devenue le pays européen où les Juifs sont le plus agressés physiquement:

– Livry-Gargan : un homme frappé pour une kippa.

– Lyon : une école juive incendiée, tags nazis à l’appui.

– Paris : la compagnie EL AL vandalisée sous le slogan « Genocide Airline ».

—- Résultat : 1 670 actes antisémites en 2023 (+280 %), 1 570 en 2024, et déjà +134 % en 2025.

Dans ce climat, plus de 100 000 Juifs français ont quitté leur patrie en vingt-cinq ans, signe d’un effondrement silencieux.

Ce ne sont plus des incidents.

C’est une désertion lente et organisée d’une communauté poussée dehors par la peur, mais surtout par des agressions qui ne cessent plus.

Et que fait votre gouvernement ?

Il baisse la tête, donne des gages à la haine et désarme la République :

• Refus de participer à la marche contre l’antisémitisme ;

• Exclusion des entreprises israéliennes des salons Eurosatory et Bourget – des espaces “judenrein” officiels ;

• Propagande d’État sur une famine imaginaire à Gaza pour diaboliser Israël ;

• Réception du négationniste Mahmoud Abbas à l’Élysée ;

• Libération de Georges Abdallah ;

• Félicitations publiques du Hamas après votre décision d’avancer sur la reconnaissance d’un État palestinien.

Votre inaction n’est pas une faiblesse, c’est un choix. Vous n’êtes pas débordé : vous êtes complice par calcul.

1940 avait pour prétexte l’Occupation allemande.

2025 n’a aucune excuse.

Vous sacrifiez les Juifs de France, non par contrainte, mais par opportunisme électoral.

Se taire quand les Juifs sont menacés, c’est déjà participer au crime.

Quant aux « institutions juives »

censés porter la voix des Juifs de France, leur silence assourdissant est devenu incompréhensible et désormais coupable. Non élus par la communauté, ils apparaissent plus soucieux de complaire au pouvoir que de défendre, avec fierté et courage, celles et ceux qu’ils prétendent représenter. Messieurs : sortez de vos salons dorés, cessez de baisser la tête et redevenez des boucliers, pas des courtisans.

Monsieur le Président, il est encore temps d’agir.

– Expulsez les prêcheurs antisémites.

– Dissolvez les groupuscules islamistes.

– Assurez une protection totale des universités

– faites cesser ces manifestations pro-palestiniennes qui n’ont rien à faire en France

– Installez la tolérance zéro judiciaire contre ceux qui appellent à la haine d’Israël

– faites condamner ceux qui brandissent la croix gammée sous prétexte de « palestinisme ».

« Si la France abandonne ses Juifs une seconde fois, elle ne perdra pas qu’une communauté – elle se perdra elle-même. »

À ce stade, il ne s’agit plus de ce que vous dites, mais de ce que vous osez faire.

Car dans quelques mois, il ne restera plus que l’Histoire, et votre nom inscrit du mauvais côté, très probablement…

René Taieb

Journaliste et Chroniqueur pour Israel Actualités Digital

