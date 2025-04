Sondage exclusif aupres des dirigeants de la communauté juive de France à la Question : Êtes-vous favorable à l’invitation adressée par le gouvernement israélien aux représentants des droites nationalistes européennes pour participer à la conférence de Jérusalem des 26 et 27 mars 2025 ? 93 % ont répondu « FAVORABLES + FAVORABLES MAIS à 99 (93,3%)

À l’initiative de l’Union des Conseils des Communautés Juives de France (Val de Marne, Val d’Oise, Essonne), une consultation a été menée du 30 mars au 2 avril 2025 auprès de nombreux dirigeants communautaires et associatifs d’Île-de-France.

**Question : Êtes-vous favorable à l’invitation adressée par le gouvernement israélien aux représentants des droites nationalistes européennes pour participer à la conférence de Jérusalem des 26 et 27 mars 2025 ?**

1. Oui, j’y suis favorable

2. Oui, mais avec prudence

3. Non, j’y suis défavorable

4. Pas d’opinion

**Nombre de dirigeants sondés : 121**

**Exprimes : 106 (87,6%)**

**Sans réponses : 15 (12,4%)**

**Résultats :**

– **FAVORABLES (51) + FAVORABLES MAIS… (48) : 99 (93,3%)**

– **DÉFAVORABLES : 3 (2,8%)**

– **NE SE PRONONCENT PAS : 4 (3,7%)**

– **Total : 106 (100%)**

**Mot(s) de la consultation :**

Pour la première fois dans le contexte du judaïsme français, une enquête a été réalisée auprès de dirigeants communautaires et associatifs de terrain (synagogues, centres communautaires, centres culturels, associations locales) afin de connaître leur opinion sur une question d’actualité.

Les récents événements ont mis en lumière des généralisations abusives, telles que : « Une invitation dont la communauté juive se serait bien passée », « L’invitation qui sème le trouble en diaspora » (média communautaire), ou encore « Coup de poignard dans le dos (des Juifs d’Europe) » (Président du Conseil du Judaïsme Européen). Peut-on vraiment parler au nom des Juifs de France ?

Pour remédier à cette lacune et insuffler un souffle démocratique nouveau au sein du judaïsme français, il a été décidé de lancer une consultation des dirigeants communautaires pour recueillir leur opinion sur ce sujet. D’autres enquêtes suivront.

Les résultats de l’enquête sont sans équivoque et montrent la profonde discordance entre le discours de certains militants et chefs d’organisations d’une part, et l’opinion de l’écrasante majorité des responsables associatifs chargés de l’organisation de la vie juive au quotidien d’autre part.