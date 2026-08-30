ISRAËL : PRÉPARER LA PROCHAINE ÉLECTION, MAIS AUSSI L’AVENIR par Alain SAYADA

ISRAËL : PRÉPARER LA PROCHAINE ÉLECTION, MAIS AUSSI L’AVENIR

À l’approche des prochaines élections israéliennes, une chose est, pour moi, essentielle : le camp national et la droite doivent pouvoir poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années.

Je considère que Benjamin Netanyahu doit conserver son poste de Premier ministre afin de poursuivre la politique qu’il a engagée et de garantir à Israël la continuité, la stabilité et la fermeté dont notre pays a besoin dans une période particulièrement dangereuse de son histoire.

Les élections prévues le 27 octobre 2026 seront naturellement décisives. Mais il ne faut pas limiter notre réflexion à la seule prochaine échéance électorale. Nous devons également penser à l’avenir, à ce qui se passera dans quatre ans et, surtout, à la préparation de la relève politique au sein du camp national.

Benjamin Netanyahu aura 77 ans en octobre. Son expérience, sa connaissance exceptionnelle des dossiers internationaux et sa capacité à diriger Israël dans les périodes les plus difficiles sont des atouts considérables. Mais préparer l’avenir est une responsabilité. Un grand parti politique ne peut pas uniquement penser à la prochaine élection : il doit également préparer sa succession et faire émerger les femmes et les hommes capables de poursuivre son action.

C’est pourquoi Bibi doit, dès aujourd’hui, réfléchir à l’avenir du Likoud et préparer une nouvelle génération de dirigeants capable de prendre le relais le moment venu, tout en préservant les valeurs et la vision qui ont fait la force du camp national.

Cela ne signifie pas abandonner Benjamin Netanyahu. Bien au contraire.

Aujourd’hui, nous devons nous mobiliser pour soutenir le camp de la droite et permettre à Benjamin Netanyahu de poursuivre son action. Car, dans le contexte actuel, Israël ne peut pas se permettre l’instabilité, l’improvisation ou un retour à des politiques que beaucoup considèrent comme ayant conduit à de graves erreurs dans le passé.

Mais soutenir un homme ne doit pas nous empêcher de préparer l’avenir.

Israël est aujourd’hui confronté à des menaces multiples. L’Iran demeure une préoccupation majeure pour la sécurité de l’État d’Israël. Les évolutions régionales, les ambitions de certaines puissances et les nouvelles alliances qui se dessinent doivent également nous obliger à rester vigilants.

Face à cela, Israël doit conserver une capacité essentielle : celle d’avoir toujours un coup d’avance — et parfois deux — sur ses ennemis.

Depuis 1948, le peuple juif dispose à nouveau de son État. Les Juifs du monde entier savent qu’ils peuvent retourner vivre sur la terre d’Avraham, d’Its’hak et de Yaakov.

Pendant des générations, nos parents et nos grands-parents ont répété cette phrase :

« L’année prochaine à Jérusalem. »

Ce rêve est devenu une réalité.

Israël n’est plus le petit État fragile de ses débuts. Israël est aujourd’hui une grande puissance régionale, disposant de capacités militaires, technologiques, économiques et stratégiques considérables.

Mais notre force ne doit jamais nous conduire à la naïveté.

Israël ne peut jamais négocier son droit à l’existence.

L’existence de l’État d’Israël n’est pas négociable.

Notre avenir, la sécurité de nos enfants et l’avenir du peuple juif exigent un pouvoir capable de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Ils exigent des dirigeants qui comprennent la réalité du Moyen-Orient et qui savent que, dans cette région du monde plus qu’ailleurs, la faiblesse peut être perçue comme une invitation à l’agression.

Pour ma part, je souhaite donc que le camp national reste uni et mobilisé.

Nous devons soutenir Israël.

Nous devons soutenir ceux qui portent une vision de sécurité, de souveraineté et de continuité pour notre pays.

Nous devons préparer la prochaine élection, mais nous devons également préparer les suivantes.

Et surtout, nous devons préparer l’avenir.

Car l’avenir d’Israël ne se joue pas seulement dans quelques mois.

Il se joue aujourd’hui.

Il se joue dans notre capacité à transmettre à la génération suivante une vision, une responsabilité et une détermination.

Nos ennemis doivent savoir une chose : quelles que soient les menaces, quelles que soient les pressions et quelles que soient les épreuves, nous resterons debout.

Le peuple juif a traversé des millénaires d’histoire.

Il a survécu à ceux qui voulaient le faire disparaître.

Et aujourd’hui, plus que jamais, nous avons un État, une armée, une terre et une responsabilité : celle de défendre Israël et de garantir son avenir.

Pour Israël.

Pour nos enfants.

Pour les générations à venir.

Nous devons rester unis, déterminés et prêts à relever tous les défis.

Parce que l’avenir du peuple juif mérite une chose essentielle : un Israël fort, souverain et capable de se défendre.

Am Israel Hai

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef