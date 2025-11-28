Rédacteur en Chef d’Israel Actualités

TRIBUNE Alain SAYADA

Pour la dignité, le courage et l’unité

de la communauté juive de France

Je souhaite revenir sur une dérive profondément inquiétante : l’image de délabrement moral que certains infligent aujourd’hui à la communauté juive de France.

Il est devenu insupportable de constater que, pour des intérêts personnels ou par pure lâcheté, certains se permettent la délation contre d’autres Juifs.

Pire encore : certains vont jusqu’à adresser des courriers anonymes à des journaux notoirement hostiles à Israël et à notre communauté, espérant y faire publier des accusations diffamatoires contre des hommes et des femmes qui, depuis des années, portent à bout de bras nos institutions, souvent dans la difficulté, parfois dans le danger.

Alors que notre communauté fait face à une vague sans précédent d’antisémitisme, d’agressions, d’assassinats et d’attentats, il est indigne que des querelles personnelles viennent s’ajouter à une pression déjà immense.

Critiquer est facile quand on ne fait rien. Dénigrer est confortable quand on n’assume aucune responsabilité.

Que l’on soit pour ou contre une politique, une équipe, un projet : le débat est sain. La discussion est indispensable. Le désaccord est légitime.

Mais l’anonymat, la dénonciation et la diffamation sont des lâchetés.

Ces méthodes rappellent les pires périodes de notre Histoire, quand certains dénonçaient leurs voisins juifs pour servir leurs intérêts ou par peur.

À ceux qui critiquent sans agir, je pose une seule question :

où est votre courage ?

Aurez-vous celui de vous présenter aux élections ?

Celui de débattre à visage découvert ?

Celui de proposer, construire, assumer ?

Je ne le crois pas. Car on ne se cache pas derrière l’anonymat quand on est honnête. On ne détruit pas dans l’ombre quand on a le sens de l’intérêt collectif.

Pour ma part, je fais confiance à la grande majorité des femmes et des hommes qui s’engagent pour la communauté, souvent au détriment de leur vie personnelle, de leur santé et parfois de leur sécurité.

Il existe, certes, des exceptions. Mais elles ne doivent pas salir l’ensemble.

Aujourd’hui plus que jamais, notre communauté a besoin de force, de clarté et d’unité.

Et cela passe par un acte simple, mais fondamental :

aller voter.

C’est par la démocratie interne que nous renforcerons nos institutions.

C’est par la mobilisation que nous rendrons nos représentants légitimes et solides pour mener à bien leurs projets.

L’avenir de la communauté juive de France ne se construira pas dans la calomnie, mais dans le courage.

Pas dans la haine interne, mais dans l’engagement.

Pas dans l’ombre, mais à visage découvert.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités

Israel Actualités