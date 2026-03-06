Tribune Alain SAYADA

Sept jours de guerre en Israël : les Français bloqués dénoncent l’inaction

de la députée Caroline Yadan

Depuis maintenant sept jours, la guerre a éclaté et les sirènes retentissent régulièrement en Israël. Dans ce contexte extrêmement tendu, des centaines de touristes français présents dans le pays vivent une situation d’angoisse et d’incertitude.

Ils étaient venus passer quelques jours de vacances, rendre visite à leur famille ou découvrir le pays. Aujourd’hui, ils se retrouvent bloqués, sans solution claire de rapatriement organisée par les autorités françaises.

Le sentiment qui domine chez beaucoup d’entre eux est simple : celui d’être abandonnés.

Pendant que la France organise des opérations de rapatriement dans certains pays de la région et affrète des vols AIR FRANCE pour ses ressortissants, rien de comparable ne semble avoir été mis en place pour les Français coincés en Israël.

Sur place, la Députée Caroline Yadan, élue justement pour représenter les Français vivant dans cette 8 eme circonscription, est pourtant présente dans le pays selon plusieurs informations. Mais pour beaucoup de Français bloqués, son action reste invisible ou insuffisante face à l’urgence de la situation.

Résultat : les touristes doivent s’organiser seuls pour quitter Israël, souvent dans des conditions compliquées et à des coûts très élevés.

Plusieurs témoignages reçus par notre rédaction décrivent des situations particulièrement difficiles. L’un d’entre eux, actuellement bloqué en Israël avec sa famille, nous confie :

« On nous dit qu’il faudrait passer par l’Égypte via Taba.

Il faut aller en voiture jusqu’à Eilat, laisser la voiture là-bas, puis prendre un taxi du Sinaï jusqu’à Taba. C’est une vraie galère. Entre les transferts et les billets, cela coûte au moins 1 000 € par personne. Je suis avec ma femme et mes deux petites filles. Cela veut dire près de 4 000 € pour tenter de quitter le pays, et un voyage de plus de 12 heures avec mes petites filles. On nous dit qu’il y aurait la députée des Français de la circonscription en Israël, mais nous n’avons vu aucune aide concrète. Nous avons le sentiment d’être complètement abandonnés par la France et par les autorités. »

Ces témoignages posent une question fondamentale : quelles mesures concrètes la France a-t-elle réellement mises en place pour ses ressortissants bloqués en Israël ?

Dans des moments aussi graves, les citoyens français attendent plus que des déclarations ou des effets d’annonce. Ils attendent une organisation, des solutions et une présence réelle de leurs représentants.

Car lorsqu’une crise éclate, la responsabilité d’un État est aussi de protéger ses ressortissants, où qu’ils se trouvent.

Aujourd’hui, pour beaucoup de Français bloqués en Israël, ce devoir semble ne pas avoir été rempli.

Pour conclure:

Au-delà des discours et des déclarations superflu de la Députée Caroline Yadan, les touristes Français bloqués aujourd’hui en Israël attendent des actes concrets. Dans une situation de crise, la responsabilité d’un État est d’assurer la protection et l’assistance de ses ressortissants, où qu’ils se trouvent. Pourtant, sur le terrain, beaucoup témoignent d’un profond sentiment d’abandon par la France et notamment par la Députée de la 8 eme circonscription des français à l’étranger Caroline Yadan.

Lorsque des familles, des femmes et des enfants se retrouvent contraints d’organiser seuls leur départ, parfois au prix de longs trajets et de dépenses considérables, une question demeure : où est l’État ou la dépiutée Caroline Yadan lorsque ses citoyens en ont le plus besoin ?

Et la question se pose aujourd’hui clairement madame la Députée Caroline Yadan : les députés représentant les Français dans les pays du Golfe seraient-ils plus efficaces que vous pour défendre et rapatrier leurs ressortissants ?

Dans ces pays, des solutions ont été trouvées et des vols Air France ont été affrétés afin d’aider les touristes français bloqués à rentrer en France.

Pourquoi ce qui semble possible ailleurs ne l’est-il pas pour les touristes Français actuellement bloqués en Israël ?

À bon entendeur, Madame la députée Caroline Yadan.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités