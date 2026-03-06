Tribune Alain SAYADA
Sept jours de guerre en Israël : les Français bloqués dénoncent l’inaction
de la députée Caroline Yadan
Depuis maintenant sept jours, la guerre a éclaté et les sirènes retentissent régulièrement en Israël. Dans ce contexte extrêmement tendu, des centaines de touristes français présents dans le pays vivent une situation d’angoisse et d’incertitude.
Ils étaient venus passer quelques jours de vacances, rendre visite à leur famille ou découvrir le pays. Aujourd’hui, ils se retrouvent bloqués, sans solution claire de rapatriement organisée par les autorités françaises.
Le sentiment qui domine chez beaucoup d’entre eux est simple : celui d’être abandonnés.
Pendant que la France organise des opérations de rapatriement dans certains pays de la région et affrète des vols AIR FRANCE pour ses ressortissants, rien de comparable ne semble avoir été mis en place pour les Français coincés en Israël.
Sur place, la Députée Caroline Yadan, élue justement pour représenter les Français vivant dans cette 8 eme circonscription, est pourtant présente dans le pays selon plusieurs informations. Mais pour beaucoup de Français bloqués, son action reste invisible ou insuffisante face à l’urgence de la situation.
Résultat : les touristes doivent s’organiser seuls pour quitter Israël, souvent dans des conditions compliquées et à des coûts très élevés.
Plusieurs témoignages reçus par notre rédaction décrivent des situations particulièrement difficiles. L’un d’entre eux, actuellement bloqué en Israël avec sa famille, nous confie :
« On nous dit qu’il faudrait passer par l’Égypte via Taba.
Il faut aller en voiture jusqu’à Eilat, laisser la voiture là-bas, puis prendre un taxi du Sinaï jusqu’à Taba.
C’est une vraie galère.
Entre les transferts et les billets, cela coûte au moins 1 000 € par personne.
Je suis avec ma femme et mes deux petites filles. Cela veut dire près de 4 000 € pour tenter de quitter le pays, et un voyage de plus de 12 heures avec mes petites filles.
On nous dit qu’il y aurait la députée des Français de la circonscription en Israël, mais nous n’avons vu aucune aide concrète.
Nous avons le sentiment d’être complètement abandonnés par la France et par les autorités. »
Ces témoignages posent une question fondamentale : quelles mesures concrètes la France a-t-elle réellement mises en place pour ses ressortissants bloqués en Israël ?
Dans des moments aussi graves, les citoyens français attendent plus que des déclarations ou des effets d’annonce. Ils attendent une organisation, des solutions et une présence réelle de leurs représentants.
Car lorsqu’une crise éclate, la responsabilité d’un État est aussi de protéger ses ressortissants, où qu’ils se trouvent.
Aujourd’hui, pour beaucoup de Français bloqués en Israël, ce devoir semble ne pas avoir été rempli.
Pour conclure:
Au-delà des discours et des déclarations superflu de la Députée Caroline Yadan, les touristes Français bloqués aujourd’hui en Israël attendent des actes concrets. Dans une situation de crise, la responsabilité d’un État est d’assurer la protection et l’assistance de ses ressortissants, où qu’ils se trouvent. Pourtant, sur le terrain, beaucoup témoignent d’un profond sentiment d’abandon par la France et notamment par la Députée de la 8 eme circonscription des français à l’étranger Caroline Yadan.
Lorsque des familles, des femmes et des enfants se retrouvent contraints d’organiser seuls leur départ, parfois au prix de longs trajets et de dépenses considérables, une question demeure : où est l’État ou la dépiutée Caroline Yadan lorsque ses citoyens en ont le plus besoin ?
Et la question se pose aujourd’hui clairement madame la Députée Caroline Yadan : les députés représentant les Français dans les pays du Golfe seraient-ils plus efficaces que vous pour défendre et rapatrier leurs ressortissants ?
Dans ces pays, des solutions ont été trouvées et des vols Air France ont été affrétés afin d’aider les touristes français bloqués à rentrer en France.
Pourquoi ce qui semble possible ailleurs ne l’est-il pas pour les touristes Français actuellement bloqués en Israël ?
À bon entendeur, Madame la députée Caroline Yadan.
Alain SAYADA
Rédacteur en Chef d’Israël Actualités
12 Comments
C est pas sympa votre article . Mme Yadan nous a donné les clefs pour s en sortir seul car elle est seulement tributaire du bon vouloir de l etat . Pour ma part j ai fais tout ce qu elle m a conseillé de faire et j ai même eu un rapatriement propose par le le ministère. Malheureusement, c était trop juste pour arriver au point de rendez vous. Je suis donc rentrer effectivement par mes propres moyens mais grave aux conseils et contact déployer par Mme Yadan pour y arriver . Donc la critique est trop facile .je la remercie sincèrement de son action . Stephane Partouche
Stéphane, je suis content que vous ayez pu prendre l’initiative de rentrer en France par vos propres moyens. Mais ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes de notre communauté n’ont tout simplement pas les moyens financiers de rester plus longtemps en Israël, ni d’organiser seules leur retour.
Dans une situation comme celle-ci, nous n’avons pas besoin de conseils, mais d’actions concrètes.
Le devoir d’un État est de faire en sorte de ramener ses ressortissants en France lorsqu’ils sont bloqués dans une zone de guerre, et la députée Caroline Yadan représente l’état
En ce qui me concerne, je considère que la députée Caroline Yadan ne tape pas suffisamment du poing sur la table pour exiger de l’État français qu’il affrète des avions afin que tous les touristes et ressortissants français qui souhaitent rentrer puissent le faire, comme cela a été fait dans les pays du Golf ou tous les jours des ressortissants français sont pris en charge et rentrent en France
Ce que les Français attendent aujourd’hui, ce ne sont pas des conseils, mais des actes forts : interpeller le Président de la République et le gouvernement pour obtenir l’organisation de vols de rapatriement le plus rapidement possible au lieu d’envoyer le porte avions Charles de Gaulle au large des côtes Israéliennes et Libanaise pour faire une pression sur Israël comme le fait le Président de la République Emmanuel Macron à l’habitude de faire à chaque tension au proche Orient.
Caroline Dayan fait ce qu elle peut avec les moyens qu on lui donne. Elle a formée une équipe en des temps records , coup de coeur pour Laurence Besserat, communique sur les options possibles et mets les gens en relation . Un groupe d entraide formidable. Et pourtant je suis toujours bloquée en Israël. Tout le moyen Orient est en guerre, il n y a pas de baguette magique.
Pour ma part, je considère qu’elle ne fait pas suffisamment face à la situation actuelle.
Il est impératif qu’elle interpelle directement le Président de la République et le gouvernement, dont elle est issue, au sein du mouvement Renaissance.
Dans un contexte aussi grave, le minimum ne suffit pas.
Lorsqu’il s’agit de ressortissants Français bloqués avec des femmes et des enfants dans une zone de guerre, les responsables politiques doivent faire le maximum pour obtenir des solutions concrètes.
Aujourd’hui, beaucoup de nos compatriotes attendent des actes forts et une mobilisation totale pour permettre leur rapatriement.
Je vois au quotidien le travail de Caroline Yadan pour coordonner les actions et tenter d’apporter des solutions aux Français présents en Israël dans un contexte extrêmement complexe. J’ai le sentiment de la voir essayer de trouver de solutions avec 4 autres personnes quasiment 24h/24 depuis plusieurs jours. Plusieurs centaines de personnes ont trouvé une solution grâce à son aide. Des groupes whatsapp très actifs en sont la preuve… Ce n’est probablement pas parfait, mais c’est déjà très très bien.
Bonsoir Patrick,
Je comprends ce que vous dites. Toutefois, l’action de Caroline Yadan reste aujourd’hui limitée, alors que dans les pays du Golfe, confrontés à des situations similaires, des avions ont été affrétés par le gouvernement français pour rapatrier les ressortissants.
La question se pose donc naturellement : comment se fait-il que la situation en Israël soit aujourd’hui plus chaotique ?
Ce que je sais, en revanche, c’est que j’ai reçu d’innombrables appels et messages de Français sur place. Beaucoup se sentent complètement abandonnés par leur pays. Certains parlent même d’un véritable sentiment de rejet.
La députée peut bien sûr faire ce qu’elle peut, mais dans une situation aussi grave, elle devrait aller plus loin, par exemple en prenant publiquement la parole et en publiant une tribune afin d’interpeller l’État sur son manque d’action.
Mais chacun sait aussi qu’elle est très proche du Président de la République, ce qui peut donner le sentiment qu’elle a les mains liées et ne peut pas l’interpeller avec la fermeté nécessaire.
Ce que je lui reproche, au fond, c’est de ne pas dénoncer clairement ce qui se passe aujourd’hui, afin de venir en aide aux ressortissants français, aux touristes, mais aussi aux Français établis en Israël qui souhaitent rentrer en France.
Alain Sayada
Caroline Yadan et son équipe ont fait un travail remarquable . Ils ont créé des liens entre tous les Français présents en Israël les ont aidé dans leur quotidien et leur ont indiqués des voies de sortie au premier jour de la guerre ( lire le site whatsapp guerre Iran 2 .) .mon fils sa femme son bébé de 1 an et son fils de 3 ans ont suivi les consignes de Caroline Yadan et son équipe . Uls ont pris un bus pour Taba puis se sont envolés pour Athènes puis Paris . C est Israël qui a fermé le ciel pour des raisons évidentes de sécurité qui a emp3ché tous rapatriements aériens et maritimes . Les conseils de Mme Yadan étaient donc les plus intelligents . Stop la politique politicienne
Tout d’abord, je tiens à préciser que je ne fais pas de politique politicienne. Je ne fais que relater des faits et des témoignages que nous recevons.
Si vos proches sont bien rentrés, j’en suis sincèrement ravi pour eux. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le monde.
Toutes les familles n’ont pas forcément les moyens financiers qu’a peut-être eus la vôtre pour organiser leur départ dans l’urgence. Beaucoup de Français restent encore bloqués et doivent se débrouiller par leurs propres moyens.
Or, le devoir d’un État est d’assurer la protection et le rapatriement de ses ressortissants, surtout dans un contexte de guerre et la députée Caroline Yadan représente l’Etat.
On l’a vu ailleurs dans la région, dans certains pays du Golfe, la France a pris ses responsabilités et des avions Air France ont été affrétés pour permettre aux touristes français de rentrer.
La question qui se pose est donc simple : pourquoi ce qui a été possible ailleurs ne l’est-il pas pour les Français actuellement bloqués en Israël ?
Désolé mais la députée représente « les Français établis hors de France », pas les touristes.
Ce qu’il faut blâmer dans un tel cas, c’est la chaîne du mosquai d’Orsay, depuis le ministricule des affaires qui lui sont étrangères jusqu’aux consulats.
Donc, si je comprends bien votre position, de par son mandat, la députée Caroline Yadan devrait laisser les touristes et les ressortissants français se débrouiller seuls ?
Car il ne s’agit pas seulement de touristes. On parle aussi de Français établis en Israël qui, dans le contexte actuel, souhaitent pouvoir rentrer en France, au moins temporairement, pour mettre leur famille à l’abri.
Concernant le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — que l’on appelle communément le Quai d’Orsay — je partage le constat que beaucoup font aujourd’hui : ses décisions et son action sont souvent perçues comme étant fortement influencées par la politique traditionnelle de la France au Moyen-Orient, ce qui suscite de nombreuses critiques et incompréhensions.
Mais au-delà des débats diplomatiques, la question reste simple :
le devoir d’un État est d’assurer la protection et l’assistance de ses ressortissants lorsqu’ils se retrouvent bloqués dans une zone de crise.
C’est ce que beaucoup de Français attendent aujourd’hui : des solutions concrètes pour pouvoir rentrer en France en sécurité.
Quelle horreur Mr Sayada!
Vous êtes un menteur, je ne sais pas pour qui vous roulez mais une chose est sure : vous ne faites pas votre travail de journaliste, vous diffamez Caroline Yadan depuis plusieurs jours maintenant, elle qui, depuis Israël aide des centaines de français à rentrer en France chaque jour!
2300 personnes sur ses boucles whats app, des réponses individualisées à chaque fois que c’est possible, une équipe mobilisée H24 depuis la France.
Arrêtez d’écrire des mensonges histoire de vous faire plaisir en diffamant cette députée courageuse, en 1ère ligne, qui fait son boulot et qui, contrairement à vous ne cherche pas à diviser mais à unir!
Monsieur Marouani,
C’est vous qui affirmez que je dis n’importe quoi. Pour ma part, je me contente de relater des faits et des témoignages bien réels.
Par ailleurs, Madame la députée Caroline Yadan est avocate. Si elle estime que mes propos relèvent de la diffamation, elle est parfaitement libre d’engager une action en justice.
Mais la question de fond reste entière : son rôle, en tant que députée des Français de cette circonscription, est d’interpeller le Président de la République et le gouvernement afin que des solutions soient mises en place pour les touristes et ressortissants français bloqués en Israël.
Pouvez-vous simplement répondre à cette question :
pourquoi les ressortissants français présents dans certains pays du Golfe ont-ils bénéficié de vols Air France affrétés par la France pour leur permettre de rentrer, alors que les Français bloqués en Israël doivent, eux, se débrouiller par leurs propres moyens ?
C’est une question légitime.
Et pour votre information, cela ne me fait certainement pas plaisir de pointer ce que je considère comme des insuffisances dans l’action de la députée. Mais lorsque des Français se sentent abandonnés et nous envoient des témoignages inquiets, il est aussi de notre devoir d’en parler.