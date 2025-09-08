Il y a des combats qui exigent du courage.

Vous avez choisi la soumission. vous avez choisi le déshonneur

Tribune

Caroline Yadan : quand la soumission politique l’emporte sur la défense d’Israël

Le 23 septembre prochain, Emmanuel Macron reconnaîtra officiellement l’État de Palestine. Cette décision, annoncée initialement sous conditions — libération de tous les otages, désarmement du Hamas, démilitarisation de Gaza —, se fera finalement sans conditions.

La réalité est implacable :

Le Hamas détient encore 47 otages , dont seulement 17 seraient encore en vie.

Le Hamas refuse de se désarmer.

Le Hamas ne veut ni quitter Gaza, ni transférer le pouvoir à l’Autorité palestinienne.

Et pourtant, malgré cet échec diplomatique, le président avance.

Dans ce contexte, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger, a choisi d’apporter son soutien à François Bayrou, lors du vote de confiance comme vous pouvez le voir sur l’image, elle aurait pu s’abstenir, non elle a voté POUR, fidèle relais d’Emmanuel Macron. Faut-il rappeler que son élection n’aurait jamais été possible sans les manœuvres politiciennes et les arrangements de couloir de l’Élysée ? Elle a remplacé Meyer Habib, qui, lui, incarnait une voix authentique des Français d’Israël.

Aujourd’hui, elle se transforme en simple exécutante, soldat docile, idiote utile et groupie du Président, cautionnant un pouvoir rejeté par 85 % des Français. Pire encore, elle se range derrière ceux qui n’hésitent pas à accuser Israël. François Bayrou déclarait récemment sur France 5 : « Ce qu’Israël fait à Gaza est une tache dans son histoire. »

Soutenir de telles paroles, c’est tourner le dos à Israël et s’aligner sur ceux qui rêvent d’une Palestine « du Jourdain à la mer » — autrement dit, la disparition d’Israël. Et tout cela, pourquoi ? Pour conserver une petite place de privilégiée dans le dispositif macroniste.

Madame Yadan, vous prétendiez être du côté d’Israël. Vos apparitions publiques n’étaient que du maquillage politique. Il suffit de gratter le vernis pour voir le jeu que vous menez, aux côtés d’Emmanuel Macron. Souvenons-nous de vos prises de parole au Trocadéro : une posture qui relevait déjà du bluff. Comme dans votre métier d’avocate, vous maniez les effets de manche, mais cette fois, c’est un coup de poignard dans le dos de vos électeurs, d’Israël et des Juifs de France.

Il y a des combats qui exigent du courage. Vous avez choisi la soumission. vous avez choisi le déshonneur en apportant votre voix à François Bayrou lors du vote de confiance et du gouvernement dans lequel siègé le Macroniste Ministre des affaires étrangères Jean Noel Barrot.

Alain SAYADA