Tribune de René Taieb « Korsia et Macron : complicité et trahison »

René Taieb

Journaliste et Chroniqueur pour Israel Actualités

Korsia et Macron : complicité et trahison

Haïm Korsia n’est pas le grand rabbin des Juifs de France. Il est le rabbin de Macron, son alibi docile, son pantin médiatique.

Élu par une poignée de copains du Consistoire, il n’a aucun mandat. Aucun Juif de France n’a voté pour lui. Il ne parle pas pour nous.

Pendant que nos frères étaient massacrés le 7 octobre, il s’est tu.

Pendant que les otages pourrissent dans les tunnels du Hamas, il parade dans les salons de la République.

Pendant que l’antisémitisme explose, il sert de caution à un Président qui nous méprise.

Macron n’a pas eu le courage de marcher contre l’antisémitisme. Mais il a eu l’audace d’accuser Israël, d’humilier Netanyahou, de parler de « barbarie ». Et Korsia s’est couché. Il s’est fait l’idiot utile d’un chef d’État qui trahit les Juifs de France et Israël.

Jamais Korsia n’a dénoncé cette trahison. Jamais il n’a interpellé Macron. Jamais il n’a protégé la communauté.

Son silence est une honte.

Ses compromissions sont une trahison.

Son ego est une maladie.

Il a transformé sa fonction en outil de faiblesse et de division.

Il a sali la dignité du judaïsme.

Il a abandonné la communauté.

Korsia doit partir.

Pas demain, pas après-demain : maintenant.

Sa seule issue honorable est la démission. Mais même cela, il n’aura pas le courage de le faire.

Trop attaché à ses privilèges, trop avide de lumière, trop obsédé par son ego.

Il préfère régner sur le vide plutôt que servir sa communauté.

Alors répétons le clairement :

Korsia, démission !

Parce qu’il n’est plus notre rabbin. Parce qu’il n’est plus la voix des Juifs de France. Parce qu’il est devenu le complice de Macron et des ennemis d’Israël.

