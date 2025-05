Tribune par Alain SAYADA

Monsieur le Président, l’Histoire vous jugera

Le comportement du président de la République soulève de vives interrogations depuis le début de son second mandat.

Qu’il s’agisse de la dissolution de l’Assemblée nationale ou de sa posture sur la scène internationale, Emmanuel Macron semble plus préoccupé par une politique d’affrontement que par la stabilité du pays. Sa volonté affichée de durcir le ton face à la Russie, jusqu’à évoquer l’envoi de troupes françaises en Ukraine, inquiète. Cette rhétorique belliciste frôle l’irresponsabilité stratégique.

Mais ce qui alarme davantage encore, c’est son positionnement vis-à-vis du Hamas. Alors que de nombreux pays arabes — la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie saoudite ou encore les Émirats arabes unis — reconnaissent officiellement le Hamas comme une organisation terroriste, le président français, lui, adopte une posture ambivalente, allant jusqu’à menacer Israël de représailles diplomatiques. Et ce, alors qu’Israël tente de se défendre après l’assassinat de plus de 1 200 personnes, dont 37 enfants, et l’enlèvement de 251 otages. À ce jour, on estime que 54 personnes sont encore retenues en captivité, dont à peine 20 seraient encore en vie. Pourquoi ce soutien implicite à un mouvement dont les racines idéologiques sont directement liées aux Frères musulmans ?

Le malaise s’est accru avec la révélation tardive, par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, d’un rapport sur l’influence des Frères musulmans en France — rapport qui, selon plusieurs sources, est resté près de dix mois sur le bureau du Président Emmanuel Macron. La colère de la présidence à l’égard de cette divulgation en dit long. Que contient ce rapport pour qu’il ait été sciemment caché ? À quoi bon dissimuler un document aussi crucial pour notre sécurité nationale, sinon pour éviter un débat public légitime sur cette infiltration idéologique ?

Pendant que l’Égypte, l’Arabie saoudite ou encore les Émirats emprisonnent les dirigeants de cette mouvance islamiste radicale, la France, elle, le chef d’État, semble leur ouvrir la porte. Le phénomène d’entrisme, déjà bien documenté, ne cesse de s’amplifier. Les Frères musulmans n’avancent plus masqués : ils investissent les sphères politiques, sociales et associatives avec une stratégie claire — affaiblir la République de l’intérieur.

Gérard Collomb, ancien ministre de l’Intérieur, avait prévenu : « Aujourd’hui, nous vivons côte à côte. Demain, nous vivrons face à face. » Ce moment est, hélas, arrivé.

Monsieur le Président, vous avez fait de la France un allié de fait de mouvements extrémistes qui menacent notre cohésion nationale. Le lien idéologique entre le Hamas et les Frères musulmans est connu et incontestable. Et c’est bien votre politique étrangère — celle que vous incarnez avec le soutien de votre ministre Jean-Noël Barrot, et l’appui idéologique constant de La France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon — qui leur offre aujourd’hui un terreau fertile.

L’Histoire vous jugera. Et les Français n’oublieront pas.

Alain SAYADA

