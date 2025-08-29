Un directeur d’agence bancaire à Clichy du CIC à Clichy est aujourd’hui accusé d’antisémitisme

Un directeur d’agence bancaire du CIC est aujourd’hui accusé d’antisémitisme. Un fait grave, intolérable, qui jette une ombre sur l’institution qu’il représente. Lorsqu’un responsable censé incarner la confiance et la probité financière adopte des comportements discriminatoires, c’est toute la crédibilité de la banque qui est mise en cause.

Selon un lanceur d’alerte, ce directeur aurait publié sur les réseaux sociaux des messages à la gloire des terroristes du Hamas ayant commis le pogrom du 7 Octobre , organisation terroriste, ainsi que des propos ouvertement antisémites. Il serait même allé jusqu’à remettre en cause l’attentat du 11 septembre. Depuis ces révélations, tous ses comptes – Twitter, LinkedIn, Facebook – ont été supprimés.

L’antisémitisme ne peut ni être minimisé ni banalisé. Les banques, en tant qu’acteurs majeurs de notre société, ont un devoir d’exemplarité. Elles doivent garantir que chaque client, sans distinction d’origine, de religion ou d’identité, soit respecté et accueilli avec dignité.

Face à de telles accusations, le silence ou l’inaction seraient complices. Le CIC a d’ailleurs annoncé avoir lancé une enquête interne contre ce directeur, ce qui est un premier pas. Mais il faudra aller plus loin : sanctionner sans ambiguïté et rappeler avec force que la haine n’a pas sa place dans ses agences.

L’antisémitisme n’est pas une opinion : c’est un délit. Et il est temps que toutes les institutions – financières comme politiques – en prennent enfin la pleine mesure.