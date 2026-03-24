Video: Après les municipales, la France face à l’épuration des maires sortants et au poison du communautarisme

Après les municipales, la France face au poison du communautarisme

Que se passe-t-il en France après ce deuxième tour des élections municipales ?

Au-delà des résultats bruts, c’est un malaise politique, culturel et identitaire qui remonte à la surface. Dans plusieurs villes, les municipales de mars 2026 ont confirmé une poussée de candidatures ou d’alliances marquées à gauche, parfois avec le soutien ou la présence de La France insoumise et des écologistes. À l’échelle nationale, les résultats montrent une gauche très fragmentée mais capable, par endroits, de progresser ou de s’imposer, tandis que LFI a réalisé plusieurs percées locales, notamment à Roubaix et à Saint-Denis.

« Sans oublier,

que les deux mairies gagnées en 2020

ont été perdues »

Pour beaucoup de Français, et tout particulièrement pour une partie de la communauté juive, ces résultats ne sont pas anodins. Ils s’inscrivent dans un climat plus large, où le communautarisme gagne du terrain, où les fractures s’approfondissent, et où l’on voit s’installer une tension de plus en plus visible entre blocs électoraux, identités blessées et discours de confrontation. Ce sentiment de basculement est politique, mais aussi civilisationnel.

À Sarcelles par exemple, symbole entre tous, le choc est réel. La ville, longtemps surnommée la petite Jérusalem, a basculé dimanche 22 mars 2026. Bassi Konaté a été élu maire avec 55,34 % des suffrages exprimés avec l’aide de LFI et desEELV contre 44,66 % pour François-Xavier Valentin, soit un écart de 1 568 voix. Les chiffres officiels sont là, nets, incontestables.

Et c’est précisément ce chiffre qui doit faire réfléchir. Car une élection de cette importance, dans une ville aussi symbolique, ne se joue pas sur une fatalité historique. Elle se joue sur la mobilisation, ou sur son absence. Chacun est désormais en droit de poser la question : la communauté juive de Sarcelles s’est-elle assez déplacée pour voter ? Quand l’écart est si resserré, l’abstention n’est jamais neutre. Elle devient un fait politique.

Il faut aussi regarder les responsabilités locales. Patrick Haddad, maire sortant, était arrivé troisième au premier tour avec 25,40 % des voix et s’est retiré avant le second. Beaucoup regretteront qu’aucune dynamique de rassemblement claire n’ait émergé à temps pour empêcher cette bascule. Là encore, les faits sont têtus.

Le sujet n’est pas d’insulter des électeurs, ni de caricaturer une ville. Le sujet est de comprendre ce qui est en train de se passer. Car lorsque des pans entiers de la population ont le sentiment de ne plus être entendus, de ne plus être protégés, ou de devoir demain vivre leur identité avec davantage de prudence qu’hier, alors il y a là un signal politique majeur. Ce signal mérite d’être entendu, pas méprisé.

À un an de l’élection présidentielle de 2027, cette séquence sonne comme un avertissement. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Reuters souligne déjà que les municipales ont ravivé les ambitions d’Édouard Philippe, tandis que les rapports de force entre blocs politiques restent très instables à l’approche du prochain scrutin national.

Dans ce contexte, une chose est claire : ceux qui refusent l’idéologie de rupture, les ambiguïtés face à l’antisémitisme, ou la montée des logiques communautaires ne pourront pas se contenter de commenter après coup. Ils devront voter, se mobiliser, convaincre, et s’organiser démocratiquement. Une communauté qui reste spectatrice laisse toujours d’autres décider à sa place.

L’heure n’est plus à la passivité. Elle est à la lucidité.

Ce qui s’est passé cette semaine dans plusieurs villes doit servir de leçon. Non pour céder à la panique, mais pour comprendre que l’inaction électorale finit toujours par avoir un prix. Et ce prix, ce sont souvent les générations suivantes qui le paient.

On ne pourra pas dire, je ne savais pas !

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités

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