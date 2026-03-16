Video : Au moment de l’annonce de la victoire de Bailly Bagayoko, plusieurs soutiens du nouveau maire ont scandé à l’intérieur de l’hôtel de ville : « Nous sommes tous des enfants de Gaza »

Saint-Denis : le candidat LFI Bailly Bagayoko remporte la mairie

Le candidat de La France insoumise, Bailly Bagayoko, a remporté l’élection municipale à Saint-Denis.

Au moment de l’annonce de la victoire, plusieurs soutiens du nouveau maire ont scandé à l’intérieur de l’hôtel de ville :

« Nous sommes tous des enfants de Gaza ».

Ces slogans, entendus lors des célébrations, ont immédiatement suscité de nombreuses réactions et interrogations dans le contexte politique et international actuel.

Pour certains observateurs, ces propos illustrent la forte politisation du conflit au Moyen-Orient dans une partie du débat politique français. D’autres y voient une prise de position militante qui pourrait alimenter les tensions dans une ville déjà marquée par une grande diversité de sensibilités politiques et communautaires.

Cette scène intervient dans un climat politique national particulièrement sensible autour des questions liées au conflit israélo-palestinien.

Demain si à Sarcelle l’ancien maire Patrick Haddad se maintien au 2 eme tour, c’est ce que nous risquons d’entendre à Sarcelle

© Israël Actualités 2026