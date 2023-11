Israël en guerre : Le Hamas est prêt à prolonger la trêve à Gaza de quatre jours

Une source proche du Hamas a indiqué, aujourd’hui à l’AFP, que le groupe terroriste palestinien est d’accord pour prolonger le cessez-le-feu dans la bande de Gaza de quatre jours supplémentaires.

L’accord de trêve des combats à Gaza entre Israël et le Hamas qui a été prolongé lundi soir, doit prendre fin demain matin.

« Le Hamas est en mesure de libérer des prisonniers israéliens qu’il retient avec d’autres mouvements de la résistance et d’autres parties durant cette période, dans le cadre de l’accord actuel et aux mêmes conditions« , a indiqué la source du groupe islamique palestinien à l’AFP.

Le Washington Post a également informé, via une source proche des négociations au Qatar, qu’il existe déjà des accords sur 5 groupes d’otages israéliens qui seront libérés lors des prochaines phases, si le cessez-le-feu à Gaza est prolongé : des hommes adultes, des soldates et soldats en service régulier, des soldats réservistes et les corps des israéliens décédés le 7 octobre ou durant leur captivité à Gaza.

Néanmoins, il se pourrait que le gouvernement israélien réfléchisse à deux fois avant d’accepter ce nouvel accord. Hier soir, Itamar Ben-Gvir a déclaré qu’il fera chuter le gouvernement de Benjamin Netanyahu, si la trêve des combats à Gaza est prolongée au-delà de dix jours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 155 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités