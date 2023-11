Israël en guerre : le Hamas va libérer deux otages israélo-russes en remerciement à Vladimir Poutine

Musa Abu Marzouk, un haut responsable du Hamas, a annoncé qu’il va libérer deux otages israélo-russes, indépendamment de l’accord avec Israël, en guise de remerciement au président russe Poutine. Cette information a été confirmée par un responsable israélien.

La libération des deux otages israélo-russes interviendra en plus des dix otages israéliens qui seront libérés ce soir en vertu de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 155 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités