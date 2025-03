RAPHAËL ENTHOVEN: TU ES UN MISÉRABLE ! par René Taieb

RAPHAËL ENTHOVEN:

TU ES UN MISÉRABLE !

Dans son article du Franc Tireur,

https://www.franc-tireur.fr/premier-sinistre-ledito-de-raphael-enthoven , ce monsieur s’est permis de traiter avec des mots d’irresponsable, le 1er ministre de l’Etat d’Israel.

Depuis quand un saltimbanque se positionne au niveau d’un chef d’Etat si ce n’est par pure idéologie.

Il procède bassement comme les crapules de LFI par calomnie ad hominem et sans savoir de quoi il s’agit.

Ce saltimbanque d’ENTHOVEN, ne comprends rien dans le système juridique israélien , dans les confrontations socio-ethno-culturelles, dans les affaires militaires avec l’axe du djihad et de relations internationales hyper complexes …

Plus grave encore, il relaye des accusations non avérées et sans les avoir vérifié. Il adopte la terminologie antisémite de l’ennemi, cijordanie, pour délégitimer, voire criminaliser, notre présence au cœur de la terre d’Israël, la Judée, où nous sommes en légitimité absolue en tant que peuple lié à sa terre plus que tout autre peuple au monde.

Il nous sort que Netanyahou cède aux religieux ?! La majorité des fils tombés à la guerre depuis le 07/10 portent la kippa. Pratiquement tous, chez les enfants de l’Alyah de France tués dans les combats sont ce que tu appelles avec un mépris consommé des « religieux ».

T’es tu rendu à un seul enterrement d’un des nôtres tombé à Gaza ou au Liban? Regarde-toi bien dans la glace Brutus Enthoven: tu es indigne de parler de ces braves et de ce que vit le peuple d’israel.

Planqué en France, tu n’es pas venu vivre en Israël ni combattre avec les frères juifs de ton âge en Israël, c’est toi qui va nous donner des leçons de sionisme avec tes élucubrations à couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur sur « Etat juif » ou « Etat des Juifs ». Tu veux apprendre, c’est quoi le sionisme au Premier ministre qui, jeune homme aux Etats-Unis en 1967, est venu tout seul ici s’engager dans l’unité d’élite par excellence de Tsahal alors qu’il était inscrit dans une prestigieuse université aux Etats-Unis ?!

Il faut maintenant que tu baisses à tout jamais les yeux de honte pour l’immondice de calomnie que tu viens de pondre. Rien ne te différencie des réprobateurs d’Israël, même procédé. Je ne sais même pas si à Yom Kippour tu pourras expier une telle médisance.

René TAIEB

journaliste pour Israël Actualités Digital