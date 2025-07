Israël en guerre : une délégation israélienne souhaite rencontrer les médiateurs égyptiens et qataris pour discuter de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’une source proche des détails, la délégation israélienne qui s’occupe de négocier un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a demandé à rencontrer les médiateurs qataris et égyptiens dans les prochaines heures, afin de discuter de cet accord de cessez-le-feu.

Le média israélien révèle également que durant les discussions, Israël devrait faire preuve d’une plus grande souplesse concernant le déploiement des forces de Tsahal pendant le cessez-le-feu.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump va rencontrer aujourd’hui le premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, lors d’un dîner officiel afin de discuter des négociations sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

Ces derniers développements interviennent alors que les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza sont dans l’impasse, les principaux points de discorde entre Israël et le Hamas étant le retrait des forces israéliennes pendant le cessez-le-feu et la distribution de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités