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Marc Bloch appartient à l’Histoire de France et certainement plus à vous madame Suzette Bloch et encore moins au clan Melenchon

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in: 7 Octobre 2023, A la Une, Breaking news, France, Hamas, Israël, Le Monde, Proche Orient
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7 Octobre 2023

Madame Bloch,

Suzette Bloch MelenchonJe souhaite réagir aux déclarations que vous avez récemment tenues dans le cadre du débat public entourant la mémoire de votre grand-père, Marc Bloch.

Permettez-moi de rappeler une évidence : si Marc Bloch demeure naturellement une figure de votre histoire familiale, il appartient désormais avant tout à l’Histoire de France. Son engagement dans la Résistance, son courage face à la barbarie nazie et le sacrifice ultime qu’il a consenti ont fait de lui un patrimoine moral et intellectuel de toute la Nation.

Personne ne peut prétendre détenir le monopole de sa mémoire ni s’arroger le droit exclusif d’interpréter son héritage.

C’est pourquoi je considère qu’assimiler une grande partie des français au nazisme constitue une erreur historique majeure. Le débat politique peut être vif, mais il doit rester fondé sur la rigueur des faits et le respect de la mémoire de ceux qui ont combattu le véritable totalitarisme nazi.

Plus profondément encore, je suis frappé par le contraste entre l’héritage de Marc Bloch et votre proximités politiques  avec   LFI qui plus est , son Président Jean Luc Melenchon avec qui vous vous être permis de prendre une photo de Groupe avec les ennemis d’Israel et des juifs de France , celui là même,  qui le 7 Octobre à déclarer,  que le Hamas  a commis  un acte de résistance repris en cœur sur tous les plateaux TV par l’ensemble des membres de la France Insoumise en adoptant des positions  de soutien ambiguës à l’égard de mouvements hostiles à Israël.

À mes yeux, Marc Bloch incarnait le combat contre toutes les formes de fanatisme, d’antisémitisme et de totalitarisme. Il défendait une certaine idée de la France, de la liberté et de la dignité humaine, pas celle que vous défendez avec vos amis

Il aurait combattu aujourd’hui ceux que vous ralliez.

Son nom repose aujourd’hui au Panthéon, aux côtés de grandes figures de la résistance qui ont marqué le XIX siècle, telles que Jean Moulin, Missak Manouchian, Simone Veil et bien d’autres,  Cette reconnaissance nationale dépasse les clivages partisans et rappelle ce que la France doit à ceux qui ont combattu  et morts pour sa liberté.

L’héritage de Marc Bloch mérite mieux que les récupérations politiques, comme vous l’avez fait. Il mérite le respect, la mesure et la fidélité aux valeurs qu’il a défendues jusqu’à son dernier souffle.

Les Juifs de France, comme l’ensemble des Français attachés à la liberté, n’ont de leçon à recevoir de personne, encore moins de vous , qui vous affichez avec ce qui est de plus méprisable en France , ceux  qui  ont libéré  » l’Antisémitisme »   en France, alors, lorsqu’il s’agirait de les  combattre,  OUI, votre Grand Père qui a combattu dans les tranchés durant la première guerre Mondiale  et Résistant durant la seconde guerre Mondiale  dans laquelle il a donné sa vie, il aurait été une figure  contre   l’antisémitisme, le fanatisme et toutes les formes de haine, contrairement à vous  qui avez allégeance  à ce qui est le plus obscure de ce que nous vivons aujourd’hui, avec bien évidement avec la complaisance de celui  qui restera le  Président le plus haie de la 5 eme République  Macron.

Am Israël Haï.

Alain SAYADA

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