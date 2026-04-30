Alain Shlomo Senior élu nouveau Grand Rabbin de Paris

Le Consistoire israélite de Paris a élu Alain Shlomo Senior au poste de Grand Rabbin de Paris, mercredi 29 avril 2026.

Il succède au Grand Rabbin Michel Gugenheim, en fonction depuis 2012.

Alain Shlomo Senior, né en 1958 à Saïda, en Algérie, devient le nouveau Grand Rabbin de Paris. Figure connue du judaïsme consistorial français, il était notamment rabbin de Créteil depuis 1994 et avait déjà été candidat au Grand Rabbinat de Paris en 2012 ainsi qu’au Grand Rabbinat de France en 2014.

Son élection ouvre une nouvelle page pour la communauté juive parisienne et francilienne, dans un contexte où les institutions communautaires sont appelées à renforcer l’unité, la transmission et la défense de la vie juive en France.

Le Grand Rabbin Michel Gugenheim quitte ainsi ses fonctions après deux mandats consécutifs depuis 2012, salué pour son engagement au service du Consistoire et des fidèles.

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Signature : Alain SAYADA