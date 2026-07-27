Le cambriolage de la synagogue de Levallois : un avertissement qui ne doit pas être ignoré Par Alain SAYADA – Rédacteur en chef d’Israël Actualités

Ce qui s’est produit à la synagogue de Levallois est d’une extrême gravité, et ce pour deux raisons.

La première est bien entendu le vol de douze Sifrei Torah. Au-delà de leur valeur matérielle, ces rouleaux de la Torah représentent un patrimoine spirituel inestimable. Leur disparition est une blessure profonde pour la communauté juive de Levallois et, plus largement, pour l’ensemble des Juifs de France.

Mais la seconde raison est sans doute encore plus inquiétante.

Comment deux individus ont-ils pu pénétrer dans une synagogue protégée, y rester suffisamment longtemps pour dérober douze Sifrei Torah, on ne parle pas de 12 livres mais de 12 sifrei Thora imposant, puis repartir sans qu’aucune alarme ne se déclenche et sans être immédiatement interceptés ?

Cette question mérite une réponse claire.

Au-delà du préjudice subi par cette synagogue, c’est l’ensemble du dispositif de sécurité qui interpelle. Les lieux de culte juifs, les écoles, les centres communautaires etc … font l’objet d’une vigilance particulière depuis de nombreuses années en raison de la menace terroriste persistante. Nos synagogues ne sont pas des bâtiments comme les autres : elles sont des lieux de prière, de rassemblement et de transmission, mais elles sont aussi des cibles potentielles.

Il ne s’agit pas ici de désigner des responsables sans connaître l’ensemble des circonstances. Une enquête devra établir précisément comment ce cambriolage a été rendu possible. En revanche, il est légitime de s’interroger sur les dispositifs de protection et les procédures en place.

Car la véritable question est la suivante :

Et si ces individus n’étaient pas venus pour voler ?

Imaginons un instant qu’ils aient eu l’intention de déposer un engin explosif ou de préparer une attaque. Ils auraient pu quitter les lieux sans éveiller les soupçons, avec des conséquences dramatiques pour les fidèles présents lors de l’office suivant.

C’est précisément ce scénario qui doit aujourd’hui préoccuper tous les responsables de la sécurité.

Heureusement, dans cette affaire, il ne s’agit, semble-t-il, que d’un cambriolage. Mais ce cambriolage révèle peut-être des failles qu’il est indispensable d’identifier et de corriger sans délai.

Des milliers de familles juives confient leurs enfants aux synagogues, aux Talmudei Torah, aux ecoles et aux centres communautaires avec la conviction que tout est mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Cette confiance est essentielle et doit être préservée.

Nous attendons désormais des explications. Non pas des déclarations de circonstance, mais une analyse précise des faits, des conclusions de l’enquête et, si des insuffisances sont constatées, des mesures concrètes pour qu’un tel événement ne puisse plus se reproduire.

Le vol de douze Sifrei Torah est une tragédie spirituelle.

Mais il doit aussi être considéré comme un signal d’alerte. malgre le fait qu’il ya deja un an la meme chose s’était déja deroulé à la synagogue de Joinville La communauté ne peut se satisfaire d’apprendre qu’une synagogue a pu être cambriolée dans de telles conditions.

Aujourd’hui plus que jamais, la vigilance doit rester totale. Parce que la sécurité de nos lieux de culte et de ceux qui les fréquentent ne souffre d’aucune approximation.

Am Israel Hai

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités

Toute l’information en provenance d’Israël

Alain SAYADA