Benjamin Netanyahou à l’Iran : « Si vous nous attaquez, notre riposte sera beaucoup plus puissante »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé un avertissement sans ambiguïté au régime iranien lors de son intervention à la conférence du Néguev, organisée à Dimona.

Face à un auditoire composé de responsables politiques et sécuritaires, le chef du gouvernement a affirmé qu’Israël était désormais prêt à répondre avec une intensité sans précédent à toute nouvelle agression.

« Ne comptez pas sur le fait que le calme régnera si vous nous attaquez. Ne vous attendez pas à une répétition des mêmes événements : ce sera un tout autre scénario, beaucoup plus puissant », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que la doctrine de dissuasion israélienne avait profondément évolué depuis les récents affrontements avec l’Iran et ses alliés régionaux.

« L’époque où l’on pouvait nous frapper sans que nous rendions coup pour coup est révolue. Nous l’avons démontré face à l’axe du mal dirigé par l’Iran, et nous continuerons à agir contre quiconque s’en prendra à l’État d’Israël », a-t-il poursuivi.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les autorités israéliennes continuent d’affirmer qu’elles ne permettront jamais à l’Iran de se doter de l’arme nucléaire ni de menacer la sécurité de leurs citoyens.

Par ce message, Benjamin Netanyahou entend rappeler que toute nouvelle attaque contre Israël entraînera une réponse militaire d’une ampleur supérieure à celles déjà menées, réaffirmant ainsi la détermination de l’État hébreu à défendre sa souveraineté et sa population.

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