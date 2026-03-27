HEZBOLLAH : SILENCE GÊNANT SUR CNEWS — LA MINISTRE des armées Catherine Vautrin REFUSE DE DIRE LES MOTS

Une question simple. Une réponse évitée.

Ce matin, sur CNEWS, à 8h10, la ministre des Armées Catherine Vautrin a été interrogée sur la position de la France au Liban.

Lorsqu’elle évoque le Hezbollah, elle parle d’un « groupe ».

Un mot faible.

Un mot flou.

Un mot qui interroge.

Le journaliste insiste alors :

Considérez-vous le Hezbollah comme un groupe terroriste ?

Une question claire.

Mais la réponse ne viendra jamais.

Evidement la Ministre des Armées Catherine Vautrin n’est autre que la voix de son maitre celle du Président de la République Emmanuel Macron le Chef des Armées en France.

Israël Actualités

Rédacteur en Chef