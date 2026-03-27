HOMMAGE A BOB DE TUNIS. 26 mars 2026 par Alain AZRIA

HOMMAGE A BOB DE TUNIS. 26 mars 2026.

Jeudi 26 Mars 2026, à l’occasion du mois de Khamous “Bob” , nous nous sommes réunis à la synagogue 4 rue Saulnier 75009 pour honorer la mémoire de Bob de Tunis.

L’émotion était palpable, profonde, sincère. La famille était présente, entourée de nombreux fidèles venus témoigner de leur attachement.

Ce n’était pas simplement une cérémonie, c’était un moment de cœur, un moment de vérité.

Après la prière, nous nous sommes rendus dans son restaurant. Ce lieu, chargé d’histoire et de vie, a rouvert le temps d’une séouda organisée par ses enfants.

Il y avait des sandwichs tunisiens, des gâteaux, des boissons, et surtout une atmosphère unique, faite de souvenirs, de chaleur humaine et d’amour.

Entrer à nouveau dans “Bob de Tunis”, c’était comme retrouver une partie de lui. Ce lieu, il l’a fait vivre pendant des années, et hier encore, il vibrait à son image.

Beaucoup de personnes étaient présentes. Des visages connus, des habitués, des amis, tous unis par un même sentiment : l’affection qu’ils portaient à Bob. Cela se ressentait dans chaque regard, dans chaque parole échangée. C’était une foule sincère, une présence forte, presque tangible.

J’ai eu un échange touchant avec sa fille, qui m’a confié qu’elle aurait aimé reprendre le restaurant. Mais son père s’y était opposé, par protection, par inquiétude pour elle.

Il pensait à son avenir, à sa sécurité. Elle m’a aussi partagé son ressenti : l’arrêt de son activité a été pour lui une épreuve, une forme de vide qui l’a profondément affecté.

Ce moment était chargé d’émotion, mais aussi de sens. C’était une manière de lui dire qu’il comptait, qu’il compte encore. De là-haut, il nous a vus, il a vu tous ceux qu’il aimait réunis pour lui. Et c’est sans doute cela l’essentiel.

Certains n’ont pas pu être présents, pour différentes raisons.

Mais ils étaient là par la pensée, et cela aussi, ça compte.

Que son âme s’élève en paix.

Qu’il repose sereinement, entouré de toute cette affection qui ne disparaîtra jamais.

Par Alain Azria