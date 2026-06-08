Israël doit retrouver sa force de dissuasion par Alain SYAADA

Israël doit retrouver sa force de dissuasion

Il fallait s’y attendre. L’Iran a une nouvelle fois choisi la confrontation directe avec Israël. Mais contrairement à ce qu’espéraient les mollahs, Israël était préparé et a démontré, une fois encore, la supériorité de son appareil militaire et de ses services de renseignement.

Pourtant, une question demeure : pourquoi nos ennemis continuent-ils à ne pas craindre Israël ?

Depuis des années, l’État hébreu frappe principalement des objectifs militaires, des infrastructures stratégiques et des responsables terroristes. Face à lui, l’Iran et ses proxys – Hamas, Hezbollah, Houthis et autres milices islamistes – ciblent délibérément les populations civiles, les villes, les familles, les écoles et les hôpitaux.

Alors que Tsahal s’efforce de limiter les victimes civiles, nos ennemis font précisément de ces victimes leur stratégie de guerre.

Cette asymétrie nourrit chez nos adversaires la conviction qu’ils peuvent poursuivre leur agression sans jamais en payer le prix politique ou stratégique.

Chaque jour, nous entendons parler de soldats tombés au Sud-Liban ou dans la bande de Gaza. Chaque jour, des familles israéliennes vivent sous la menace des missiles et des roquettes. Chaque jour, l’Iran continue de proclamer son objectif : voir disparaître l’État d’Israël.

Face à cette réalité, Israël doit retrouver une dissuasion totale et incontestable.

L’objectif n’est pas la vengeance. L’objectif est de convaincre définitivement nos ennemis que toute agression contre Israël entraînera des conséquences qu’ils ne pourront supporter.

Pendant trop longtemps, certains ont entretenu l’illusion qu’une paix durable pouvait être obtenue avec des régimes et des organisations dont la raison d’être est précisément la destruction de l’État juif.

L’Histoire nous impose une responsabilité particulière. Le peuple juif a payé le prix le plus terrible lorsque le monde refusait de voir la menace qui grandissait. Plus jamais cela.

Israël ne peut pas se permettre d’être faible. Israël ne peut pas se permettre l’hésitation lorsque son existence même est remise en cause.

Avec seulement 22 000 km² et environ 9 millions d’habitants, Israël fait face à des ennemis nombreux, armés et soutenus par des puissances régionales qui n’ont jamais renoncé à leur objectif de le faire disparaître.

C’est pourquoi Israël doit maintenir une supériorité militaire écrasante, renforcer sa capacité de frappe et faire comprendre à ses adversaires qu’aucune attaque contre l’État juif ne restera sans réponse.

La dissuasion ne se mesure pas uniquement à la puissance de son armée, mais à la certitude, pour l’ennemi, que toute agression entraînera un coût insupportable. L’Histoire nous enseigne que les grandes démocraties n’ont survécu que lorsqu’elles ont été capables de faire preuve d’une détermination absolue face à ceux qui voulaient les détruire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont mobilisé toute leur puissance afin de vaincre le nazisme et le fascisme. Le prix humain fut tragiquement élevé, mais l’inaction aurait conduit à une catastrophe encore plus grande.

La guerre imposée à Israël n’est pas une guerre de conquête ; c’est une guerre de survie. Face à des organisations terroristes et à des régimes qui proclament ouvertement leur volonté de faire disparaître l’État juif, Israël ne peut se permettre ni faiblesse ni hésitation. Les dommages collatéraux sont malheureusement une réalité de tous les conflits modernes, mais la responsabilité première incombe à ceux qui déclenchent les guerres, utilisent leurs populations comme boucliers humains et transforment des zones civiles en bases militaires.

Pour garantir sa sécurité et celle des générations futures, Israël doit démontrer à ses ennemis qu’aucune menace contre son existence ne restera sans réponse et qu’il utilisera tous les moyens nécessaires pour protéger son peuple, défendre sa souveraineté et préserver sa liberté.

Le temps où les Juifs baissaient la tête est révolu.

Aujourd’hui, les Juifs du monde entier marchent la tête haute.

Et le message doit être clair : Israël fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher qu’un second Holocauste ne menace un jour son peuple.

Car l’existence même de l’État d’Israël n’est pas négociable. Elle constitue la garantie que le peuple juif ne se retrouvera plus jamais sans défense face à ceux qui appellent à son extermination.

Am Israël Haï.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités

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