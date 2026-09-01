L’homme qui a marqué plusieurs générations de Juifs de France

De Tunis à Jérusalem, en passant par Nice, Strasbourg, Marseille et Paris, Joseph Haïm Sitruk aura consacré toute sa vie à la transmission, à la Torah et au renforcement de l’identité juive. Grand Rabbin de France pendant plus de vingt ans, il demeure une figure majeure et profondément attachante du judaïsme français.

Un destin qui commence à Nice

Né à Tunis en 1944, Joseph Sitruk grandit dans une famille aimante. Son père est avocat, sa mère professeur de gymnastique. En 1958, l’indépendance de la Tunisie contraint la famille à quitter le pays. Elle s’installe à Nice.

C’est là que son destin va véritablement prendre forme.

À seulement 14 ans, il rejoint les Éclaireurs israélites de France. Il découvre alors plus profondément les textes sacrés et commence à s’intéresser à l’étude de la Torah. À Nice, il rencontre également Danielle Azoulay, qui deviendra son épouse. Très pratiquante, elle l’encourage à approfondir ses connaissances religieuses et son apprentissage de l’hébreu.

Alors que son père imagine pour lui une carrière d’ingénieur, Joseph fait un choix différent : celui du rabbinat.

Strasbourg, Marseille : la révélation d’un homme de terrain

Après ses études rabbiniques à Paris et un séjour en yeshiva en Israël, il est nommé rabbin à Strasbourg en 1970.

Mais c’est à Marseille, où il devient Grand Rabbin en 1975, qu’il va véritablement révéler son immense talent.

Pendant douze ans, il multiplie les cours, va à la rencontre des familles, s’investit auprès de la jeunesse et redonne une formidable énergie à la communauté. Son enthousiasme, son humour et son charisme font rapidement de lui un rabbin pas comme les autres.

Vingt et un ans à la tête du judaïsme français

En 1987, Joseph Sitruk est élu Grand Rabbin de France. Il prend ses fonctions en janvier 1988 et exercera trois mandats successifs jusqu’en 2008.

Pendant plus de vingt ans, il devient l’une des grandes voix du judaïsme français.

Avec les rassemblements du Yom HaTorah, notamment au Bourget, il parvient à réunir des dizaines de milliers de personnes autour de l’étude et de la transmission.

Il participe également à la création du Centre Aleph à Neuilly-sur-Seine, destiné à renforcer l’étude et la pratique religieuse.

Mais Joseph Sitruk ne veut pas d’un judaïsme enfermé sur lui-même. Il défend une identité juive assumée, visible et pleinement compatible avec les valeurs de la République.

À la télévision comme dans les médias, il s’exprime avec une liberté de ton rare. Son humour, sa simplicité et ses formules devenues célèbres le rendent populaire bien au-delà de la communauté juive.

« Haïm » : la vie après l’épreuve

En 2001, tout bascule. Joseph Sitruk est victime d’un grave AVC et reste 28 jours dans le coma.

Dans la tradition juive, le changement de prénom peut accompagner l’espoir d’un malade gravement atteint. Le prénom Haïm, qui signifie « Vie », est alors ajouté à son état civil.

Joseph Haïm Sitruk survit.

Malgré les séquelles de cette terrible épreuve, il reprend son combat pour la transmission et continue à enseigner et à transmettre pendant encore quinze années.

Dix ans après sa disparition : un hommage exceptionnel

À l’occasion du 10e anniversaire de son décès, sa mémoire sera à nouveau célébrée à travers une soirée exceptionnelle.

L’occasion s’est présentée avec les associations Torah-Box et Or Babaït, qui ont souhaité organiser une soirée originale à la hauteur de celui qui fut l’une des grandes figures du judaïsme français, jusqu’à ce jour rarement égalé.

À cette occasion, plusieurs Rabanims d’exception seront présents pour rendre hommage à sa mémoire et évoquer son immense héritage spirituel.

La soirée sera également ponctuée par la présence de chanteurs, dans une atmosphère de transmission, d’émotion et de fraternité.

Rendez-vous à Paris

Dimanche 6 septembre — Dôme de Paris

Une soirée qui promet d’être forte en émotions et qui permettra à tous ceux qui ont connu, aimé ou simplement admiré le Grand Rabbin Joseph Haïm Sitruk de se retrouver autour de sa mémoire.

Dix ans après sa disparition, sa voix continue de résonner. Son enseignement demeure vivant, et son message de transmission reste plus actuel que jamais.

Rejoignez nous pour commemorer l’Ancien Grand Rabbin de France Haim Sitruk en reservant vottre soirée sur https://ravsitruk.fr/

Alain SAYADA

Directeur de la Publication

Israel Actualités