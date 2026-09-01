Strasbourg : deux hommes portant la kippa menacés dans un tramway par un individu mimant un tir de mitraillette

Deux hommes de confession juive ont été pris à partie dimanche 31 août dans un tramway strasbourgeois par un individu qui a mimé un tir d’arme automatique dans leur direction, selon une source policière.

Les faits se sont produits aux alentours de 16h30. À bord du tramway, les deux victimes, toutes deux coiffées d’une kippa, ont été abordées par un homme d’une vingtaine d’années, qui leur aurait adressé la parole dans une langue qu’elles n’ont pas identifiée. Sans qu’elles ne puissent comprendre ce qui leur était dit, l’individu a ensuite mimé, avec ses mains, le geste d’un tir de mitraillette pointé vers elles.

Effrayées, les deux victimes ont préféré descendre du tramway et quitter les lieux. Elles se sont rendues à la synagogue pour y signaler l’incident. À ce stade, elles se réservent le droit de déposer plainte.

L’auteur présumé des faits a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre et n’a pas été interpellé. Le tramway concerné ainsi que le secteur environnant sont couverts par un dispositif de vidéo-protection, ce qui pourrait faciliter son identification.

Cet épisode s’inscrit dans une série d’actes antisémites recensés ces dernières semaines dans plusieurs villes françaises, Strasbourg ayant déjà été touchée début août par la découverte de tags antisémites dans le quartier de Neudorf.