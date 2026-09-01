Election en Israel – Ofer Winter ce Général qui seme le trouble à droite

Ofer Winter : le général qui veut désormais changer la politique israélienne

Ancien général de brigade de Tsahal, figure emblématique du courant sioniste religieux, Ofer Winter s’est fait connaître par son franc-parler et ses prises de position très fermes sur les questions de sécurité. Dix ans après avoir été propulsé sur le devant de la scène militaire, il franchit aujourd’hui une nouvelle étape : il entre en politique avec son propre parti, « Amcha Yisrael » — « Le peuple d’Israël ».

Un officier devenu symbole

Né en 1971 à Kiryat Ata, Ofer Winter fait carrière dans les unités combattantes de Tsahal. Il devient notamment commandant de la brigade Givati et participe à plusieurs opérations majeures.

C’est lors de l’opération Bordure protectrice à Gaza, en 2014, qu’il devient véritablement célèbre. Une lettre adressée à ses soldats, dans laquelle il employait un vocabulaire religieux et appelait ses hommes à agir avec détermination, déclenche alors une importante controverse en Israël.

Pour ses partisans, Winter incarnait un officier profondément attaché à l’identité juive d’Israël. Pour ses détracteurs, son approche religieuse n’avait pas sa place dans le commandement militaire.

Malgré cette polémique, sa carrière se poursuit. Il occupe plusieurs postes importants, notamment comme secrétaire militaire du ministre de la Défense, et atteint le grade de Tat-Al, général de brigade.

Après le 7-Octobre, une voix de plus en plus forte

Les événements du 7 octobre 2023 vont renforcer sa présence dans le débat public.

Après avoir quitté le service actif, Winter devient l’une des voix militaires critiques à l’égard de certaines décisions prises avant et pendant la guerre. Dans plusieurs interventions publiques, il insiste notamment sur la nécessité de tirer les leçons des défaillances du 7 octobre et de redonner la priorité à la sécurité nationale.

Son discours séduit une partie de la droite israélienne, particulièrement sensible à son profil : ancien combattant, religieux, attaché à l’identité juive et partisan d’une politique sécuritaire ferme.

Du champ de bataille à la Knesset

Le 25 août 2026, Ofer Winter officialise son entrée en politique en lançant son propre parti, Amcha Yisrael (« People of Israel »). Sa liste rassemble notamment des réservistes, des représentants de communautés touchées par le 7 octobre, des personnalités publiques et des militants.

L’un des choix les plus remarqués est la présence, en deuxième position, de l’activiste arabo-israélien Yoseph Haddad, qui souhaite notamment porter les questions de diplomatie publique et de relations entre les différentes populations d’Israël.

Winter présente son mouvement comme une nouvelle génération politique, éloignée des professionnels de la politique. Parmi les thèmes annoncés figurent le renforcement de Tsahal, l’intégration des ultra-orthodoxes dans l’armée, la lutte contre la criminalité et une réforme du système judiciaire.

Un soutien assumé à Netanyahou

Alors qu’il affirme vouloir renouveler la classe politique, Ofer Winter a néanmoins pris une position très claire sur la question du Premier ministre.

Il a déclaré que son parti se situait dans le camp de la droite et qu’il ne recommanderait que Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre après les prochaines élections.

Cette position crée déjà un paradoxe : Winter veut proposer un visage nouveau à la politique israélienne tout en apportant son soutien au chef historique de la droite.

Selon des informations publiées le 31 août, Winter aurait même rencontré Netanyahou avant le lancement de son parti et aurait été approché pour rejoindre la liste du Likoud, proposition qu’il aurait finalement refusée.

Quel avenir pour Ofer Winter ?

La grande question est désormais de savoir si le phénomène Winter dépassera son image de « général populaire » pour devenir une véritable force politique.

Son parcours militaire constitue indéniablement son principal capital politique. Mais une élection se gagne aussi avec une organisation, une implantation nationale et une capacité à rassembler au-delà de son électorat naturel.

Une chose est certaine : Ofer Winter n’est plus seulement un général de Tsahal. Il veut désormais peser directement sur les choix qui détermineront l’avenir de l’État d’Israël.

De Tsahal à la Knesset, le général Winter ouvre un nouveau chapitre de son parcours. Et celui-ci pourrait bien être l’un des phénomènes politiques à suivre de près dans la campagne électorale israélienne de 2026.