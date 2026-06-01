André Santini s’est éteint : Israël Actualités rend hommage à un ami fidèle d’Israël

C’est avec une profonde émotion que nous venons d’apprendre le décès de André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux pendant plus de 46 ans.

Réélu une nouvelle fois par ses administrés alors qu’il menait sa dernière campagne dans des circonstances particulièrement difficiles, après une grave chute qui l’avait conduit à l’hôpital, André Santini incarnait une figure politique rare, profondément attachée à sa ville et à ses habitants. Sa longévité exceptionnelle à la tête d’Issy-les-Moulineaux témoigne de la confiance et de l’affection que lui portaient les citoyens.

André Santini était avant tout un bâtisseur. Sous son impulsion, Issy-les-Moulineaux est devenue l’une des villes les plus modernes et dynamiques de France. Ancien ministre, homme d’État respecté, il laisse derrière lui une œuvre considérable qui continuera à marquer durablement le paysage francilien.

Mais pour les amis d’Israël, André Santini représentait bien davantage. Aux côtés de son ami disparu Claude Goasguen, il fut l’un des soutiens les plus constants et les plus courageux d’Israël en France. Contre vents et marées, face aux pressions, aux attaques et à la montée d’un antisionisme souvent décomplexé, il n’a jamais renié ses convictions.

Alors qu’une inquiétante dérive idéologique gagne certains secteurs de l’extrême gauche française, André Santini a toujours eu le courage de dénoncer ce qu’il considérait comme une menace pour les valeurs républicaines, la démocratie et le vivre-ensemble. Jusqu’à ses derniers jours, il a défendu avec fermeté la communauté juive et le droit d’Israël à exister en sécurité.

Pour beaucoup d’entre nous, André Santini était un véritable mensch, un homme de parole, d’honneur et de fidélité. Des hommes de cette trempe deviennent malheureusement de plus en plus rares dans la vie publique française.

Au nom d’Israël Actualités, de son équipe éditoriale et en mon nom personnel, nous adressons à sa famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’à l’ensemble des habitants d’Issy-les-Moulineaux nos plus sincères et nos plus profondes condoléances.

André Santini laisse derrière lui l’image d’un grand serviteur de la République, d’un maire exceptionnel et d’un ami fidèle d’Israël. Son souvenir restera vivant dans nos mémoires.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef d’Israël Actualités

Au nom de l’ensemble de l’équipe éditoriale