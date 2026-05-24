Alerte Info: Tentative d’enlèvement d’un homme de confession juive à Issy-les-Moulineaux après une livraison Deliveroo : la piste antisémite désormais évoquée

Tentative d’enlèvement un home de confession juive à Issy-les-Moulineaux après une livraison Deliveroo : la piste antisémite désormais évoquée

Un habitant de Issy-les-Moulineaux a été victime d’une violente agression à son domicile après avoir reçu une commande passée via l’application Deliveroo auprès d’un restaurant casher.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux individus cagoulés se sont introduits au domicile de cet homme de confession juive, travaillant dans le secteur de la finance. L’un des assaillants était armé d’une arme de poing. Après l’avoir frappé et brutalisé, les agresseurs auraient tenté de le faire monter de force dans leur véhicule, une Renault Clio, dans ce qui s’apparente à une tentative d’enlèvement particulièrement violente.

La scène a finalement tourné court grâce à l’intervention d’un voisin, alerté par les cris de la victime. Les deux individus ont alors pris la fuite précipitamment avant l’arrivée des secours.

Souffrant de blessures au visage ainsi que de plusieurs dermabrasions, la victime a été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Le véhicule utilisé par les suspects a été retrouvé abandonné un peu plus tard à Châtenay-Malabry.

Si les enquêteurs privilégiaient initialement la piste d’une agression ciblée liée au profil professionnel de la victime, la dimension antisémite de cette attaque est désormais évoquée avec insistance. En effet, selon plusieurs éléments recueillis, la victime aurait pu être repérée en raison de sa commande effectuée dans un restaurant casher, laissant penser que son appartenance à la communauté juive aurait pu être identifiée par les agresseurs avant le passage à l’acte.

Cette hypothèse soulève de nombreuses interrogations sur la sécurité des données personnelles liées aux plateformes de livraison ainsi que sur les risques de ciblage communautaire. Les auteurs des faits sont activement recherchés.

Cette affaire intervient dans un climat particulièrement tendu marqué par une recrudescence des actes antisémites en France, provoquant une vive émotion au sein de la communauté juive et parmi les habitants du secteur.

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