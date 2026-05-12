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Alerte Info : Grosse victoire contre LFI, les écologistes et la gauche  » L’assemblée Nationale rejète la suspension de l’accord d’association UE-ISRAEL

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in: A la Une, Breaking news, France, Israël, Le Monde, Proche Orient
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