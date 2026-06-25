Alerte sur la situation des Juifs d’Iran : 850 arrestations et 7 exécutions présumées

Alerte sur la situ ation des Juifs d’Iran

Des informations particulièrement préoccupantes continuent de parvenir d’Iran concernant la situation de la communauté juive.

Selon plusieurs témoignages et rapports relayés par différentes organisations et médias, près de 850 Juifs iraniens auraient été arrêtés, interrogés et accusés de liens supposés avec Israël dans le contexte des tensions régionales actuelles. Plus grave encore, sept Juifs iraniens auraient été exécutés, selon certaines sources.

Si ces chiffres demeurent difficiles à vérifier de manière indépendante en raison du contrôle exercé par le régime iranien sur l’information et des restrictions imposées aux médias internationaux, les éléments disponibles font état d’une répression accrue visant des citoyens accusés de « collaboration avec l’ennemi ».

Nous appelons les organisations internationales de défense des droits de l’homme, les gouvernements démocratiques et les institutions représentatives des communautés juives à suivre avec la plus grande attention la situation des Juifs d’Iran.

Nous ne pouvons cependant nous empêcher de constater le silence assourdissant d’une partie de nos responsables communautaires, souvent davantage préoccupés par les galas, les cérémonies et les apparitions publiques que par le sort de nos frères vivant sous la menace d’un régime qui n’a jamais caché son hostilité envers Israël et le peuple juif.

Que dire également du Président Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, toujours prompts à commenter ou critiquer les actions d’Israël lorsqu’il s’agit de sa sécurité, mais beaucoup plus discrets lorsqu’il est question des exactions du régime iranien, du Hezbollah ou du Hamas ?

À les entendre, Israël devrait constamment se justifier lorsqu’il se défend, tandis que les menaces qui pèsent sur les Juifs dans le monde semblent susciter une mobilisation bien moindre.

Nous exprimons notre entière solidarité avec les familles concernées et formulons le vœu que toute la lumière soit faite sur le sort des personnes arrêtées, détenues ou disparues.

Nos pensées accompagnent la communauté juive d’Iran, l’une des plus anciennes communautés juives du monde, aujourd’hui confrontée à une période d’angoisse, d’incertitude et de danger.

Face à la persécution, au silence et à l’indifférence, nous avons le devoir moral de témoigner, d’alerter et de rester unis.

Am Israël Haï.

Alain SAYADA