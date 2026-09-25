Video : Netanyahu renforce les liens avec l’Amérique latine après son discours à l’ONU

Netanyahu renforce les liens avec l’Amérique latine après son discours à l’ONU

Après son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu, jeudi 24 septembre à New York, une réunion conjointe avec les présidents du Paraguay, du Panama et de la Bolivie.

Cette rencontre avec Santiago Peña, président du Paraguay, José Raúl Mulino, président du Panama, et Rodrigo Paz Pereira, président de la Bolivie, s’inscrit dans la volonté d’Israël de renforcer ses relations avec les pays d’Amérique latine. Elle intervient également après une rencontre séparée entre Benjamin Netanyahu et le président argentin Javier Milei en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Vers un élargissement des « Accords d’Isaac »

Au cœur des discussions figure la perspective d’un élargissement des « Accords d’Isaac », initiative lancée en avril 2026 et présentée comme un cadre destiné à développer les relations entre Israël et les pays d’Amérique latine.

Ces accords visent notamment à favoriser des coopérations dans les domaines de l’économie, de l’innovation, de la technologie et de la sécurité, avec l’ambition de renforcer les liens entre Israël et plusieurs pays du continent.

Lors de la rencontre, Benjamin Netanyahu a salué les relations entretenues par Israël avec plusieurs gouvernements latino-américains et a remercié les trois présidents pour leur soutien à la sécurité d’Israël ainsi que pour leurs positions sur la scène internationale.

Le Premier ministre israélien les a également invités à rejoindre l’initiative des Accords d’Isaac.

Coopération technologique et sécuritaire

La coopération envisagée dépasse le seul cadre diplomatique. Selon la présidence panaméenne, les échanges ont notamment porté sur la sécurité, les technologies, l’intelligence artificielle, le développement des drones et le commerce.

Le président paraguayen a également indiqué que les dirigeants avaient évoqué les moyens de consolider une sécurité durable et de progresser vers une alliance stratégique entre l’Amérique latine et Israël.

La question de l’Iran et des réseaux terroristes

Benjamin Netanyahu a par ailleurs présenté les pays d’Amérique latine comme des partenaires importants dans la lutte contre les réseaux terroristes liés à l’Iran, affirmant que certains de ces groupes et réseaux avaient opéré ou continueraient d’opérer sur le continent.

Cette question constitue, selon le compte rendu israélien de la rencontre, l’un des éléments de la coopération sécuritaire envisagée entre Israël et plusieurs pays latino-américains.

Le Premier ministre israélien a également appelé les trois dirigeants à soutenir l’initiative américaine visant à encourager les États à se retirer de la Cour pénale internationale (CPI). Cette proposition intervient alors que les États-Unis et Israël ne sont pas parties au Statut de Rome et que la CPI a délivré en 2024 des mandats d’arrêt visant notamment Benjamin Netanyahu.

Une nouvelle étape dans le rapprochement Israël–Amérique latine

Cette réunion illustre ainsi la volonté du gouvernement israélien de développer un réseau de partenariats plus étroit avec plusieurs pays d’Amérique latine, en s’appuyant sur des intérêts communs dans les domaines de la sécurité, de la technologie, du commerce et de l’innovation.

La rencontre de New York intervient dans le prolongement de la création des Accords d’Isaac, dont l’objectif affiché est de développer, en Amérique latine, un modèle de coopération inspiré des Accords d’Abraham.

Vidéo : Omer Miron / GPO

Photos : Avi Ohayon / GPO