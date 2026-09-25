Une premiere en Israel « Shaare Zedek introduit UroLift 2 pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate »

Shaare Zedek introduit UroLift 2 pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate

JÉRUSALEM — Le centre médical Shaare Zedek franchit une nouvelle étape dans l’innovation médicale avec l’introduction en Israël d’UroLift 2, une technologie mini-invasive destinée au traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). Selon l’établissement, il s’agit de la première utilisation de cette technologie en Israël, mais également de la première en dehors des États-Unis.

L’hypertrophie bénigne de la prostate est une affection fréquente chez l’homme, susceptible d’entraîner différents troubles urinaires lorsque le tissu prostatique comprime l’urètre et gêne l’écoulement de l’urine.

UroLift 2 repose sur une approche différente des techniques consistant à retirer ou détruire le tissu prostatique. Le dispositif utilise de minuscules implants placés par voie naturelle afin d’écarter le tissu prostatique qui obstrue le passage de l’urine.

L’objectif est ainsi de restaurer le passage urinaire tout en évitant l’ablation ou la destruction du tissu prostatique.

Autre caractéristique mise en avant : le caractère mini-invasif de la procédure. Selon les indications et la situation du patient, l’intervention peut être réalisée sous sédation et permettre, dans de nombreux cas, un retour à domicile le jour même.

Pour Shaare Zedek, l’arrivée d’UroLift 2 représente une nouvelle possibilité dans l’arsenal thérapeutique proposé aux patients souffrant d’hypertrophie bénigne de la prostate.

Cette introduction s’inscrit également dans la dynamique d’innovation qui caractérise le système médical israélien, régulièrement engagé dans l’adoption et le développement de nouvelles technologies destinées à améliorer les parcours de soins.

Avec cette première utilisation d’UroLift 2 en Israël, le centre médical Shaare Zedek poursuit ainsi son intégration de solutions médicales mini-invasives et innovantes.

Israël continue ainsi d’occuper une place importante dans l’adoption de technologies médicales de pointe, au service des patients.

Source : Shaare Zedek Medical Center. avec Alain SAYADA