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L’Iran pourrait déclencher une riposte militaire face au renforcement des mesures de confinement économique par les États-Unis, prévient un analyste.

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Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi que Washington imposerait des mesures « jamais vues auparavant » en Iran

Alain SAYADA

Par Alain SAYADA
Pour Israel Actualités Digital
Publié 7H06 Tel Aviv

L’Iran pourrait lancer des frappes militaires dès cet automne, ciblant une liste d’actifs de grande valeur afin de contrer les sanctions économiques américaines croissantes , ont averti jeudi des analystes de sécurité nationale.

L’avertissement est intervenu alors que la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, ou ADNOC, a signalé que deux navires avaient été heurtés lors de leur traversée du détroit d’Ormuz, selon l’agence de presse officielle des Émirats arabes unis, WAM.

Selon Reuters , ADNOC a déclaré qu’il n’y avait aucun blessé et que la situation était sous contrôle, tandis que le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a condamné les attaques iraniennes.

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Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi que Washington se préparait à prendre des mesures économiques sans précédent contre l’Iran.

« Restez à l’affût pour d’autres annonces la semaine prochaine, car nous allons appliquer des mesures comme on n’en a jamais vu dans l’histoire de l’isolement économique d’un pays », a déclaré Bessent dans une interview sur Newsmax .

L'armée iranienne et la 82e division aéroportée

Behnam Ben Taleblu , chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Israel Actualités Digital que Téhéran allait probablement intensifier la pression militaire à mesure que Washington renforçait les sanctions.

« Dès le début de l’automne, on peut s’attendre à ce qu’ils opposent une résistance musclée à la politique économique de Trump », a déclaré Taleblu. « Si le président recourt à nouveau à la pression économique comme outil de gestion, comme nous l’avons constaté en 2019, alors le régime utilisera la force pour tenter de sortir de ce carcan économique. »

Trump parie que la pression économique peut comprimer l’Iran, tandis que les échecs du régime aggravent la situation.

Ben Taleblu a déclaré que la baisse des revenus pétroliers et le blocus naval américain pourraient également inciter Téhéran à élargir sa liste de cibles dans toute la région.

missiles iraniens

Des missiles balistiques iraniens sont présentés lors d’une cérémonie d’entrée dans les forces armées. Selon certaines sources, l’Iran aurait ensuite expédié ces missiles à la Russie. (Présidence iranienne/WANA/Agence de presse Asie occidentale/Document fourni/Reuters)

« Cela signifie qu’ils adopteraient l’arme cinétique, et c’est ainsi qu’ils sortiraient du régime de confinement économique que les États-Unis semblent vouloir leur imposer par défaut », a ajouté Taleblu. 

« Je dirais davantage d’attaques contre des navires, potentiellement davantage d’attaques contre des bases américaines, potentiellement davantage d’attaques contre les infrastructures arabes dans le golfe Persique. Et il est certain que le régime établirait une liste hiérarchisée de cibles, en fonction de ce qui présente un intérêt immédiat, de ce qui a une plus grande valeur économique et de ce qui pourrait entraîner une riposte directe ou indirecte des États-Unis. »

Ces avertissements interviennent dans un contexte d’impasse dans les négociations entre Washington et Téhéran.

« Jusqu’à présent, aucune discussion n’a eu lieu concernant une prolongation de l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran », a déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang le 12 août.

Téhéran a insisté pour que Washington revienne dans le cadre de l’accord et fixe un calendrier précis pour le respect de ses obligations.

Le protocole d’accord intérimaire, signé en juin, prévoyait « la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts ».

Délégation iranienne

Téhéran a dépêché une délégation sans précédent, composée de représentants de l’ensemble du régime, aux pourparlers américains, ce qui témoigne d’une de ses priorités, selon un expert en contre-terrorisme. (Urs Flueeler/Pool via Reuters)

L’accord s’est ensuite effondré, Trump déclarant le 7 juillet que le pacte était « terminé ».

Dans ce cadre, les deux parties disposaient d’une fenêtre de négociation de 60 jours, extensible, pour conclure un accord final abordant les principales préoccupations en matière de sécurité, notamment le programme nucléaire iranien.

Cette échéance est fixée au 17 août, le contrôle du détroit d’Ormuz restant un point d’achoppement majeur.

Hossein Taeb, le nouveau chef de la force paramilitaire iranienne Basij, a déclaré jeudi que le détroit d’Ormuz restait « sous le contrôle et la gestion de l’Iran ».

Ses propos contredisaient l’affirmation de Trump, la veille, selon laquelle les États-Unis détenaient un « contrôle total » sur cette voie navigable vitale.

Des cargos et des pétroliers sont ancrés dans le golfe d'Oman, au large de Mascate, le 21 juin 2026, alors qu'ils s'apprêtent à traverser le détroit d'Ormuz, voie de passage stratégique. Le trafic maritime sur ce corridor commercial mondial vital a été fortement perturbé suite à l'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran, début février. Après la signature d'un mémorandum d'entente diplomatique à la mi-juin, cette voie navigable stratégique devrait rouvrir pleinement à la navigation internationale et au transit énergétique.

Des cargos et des pétroliers sont ancrés dans le golfe d’Oman, au large de Mascate (Oman), le 21 juin 2026, en vue de leur passage par le détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique. (Shady Alassar/Anadolu via Getty Images)

« Le régime a recours ici à des tactiques éprouvées, qui consistent, vous savez, à donner un coup de couteau dans le dos et à serrer la main devant nombre des partenaires traditionnels des États-Unis dans le Golfe », a déclaré Taleblu. 

« Il semblerait que l’escalade iranienne, la pression diplomatique iranienne et la finesse diplomatique iranienne tentent de contraindre à nouveau l’administration Trump à signer le protocole d’accord. »

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