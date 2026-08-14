L’Iran pourrait déclencher une riposte militaire face au renforcement des mesures de confinement économique par les États-Unis, prévient un analyste.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi que Washington imposerait des mesures « jamais vues auparavant » en Iran

L’Iran pourrait lancer des frappes militaires dès cet automne, ciblant une liste d’actifs de grande valeur afin de contrer les sanctions économiques américaines croissantes , ont averti jeudi des analystes de sécurité nationale.

L’avertissement est intervenu alors que la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, ou ADNOC, a signalé que deux navires avaient été heurtés lors de leur traversée du détroit d’Ormuz, selon l’agence de presse officielle des Émirats arabes unis, WAM.

Selon Reuters , ADNOC a déclaré qu’il n’y avait aucun blessé et que la situation était sous contrôle, tandis que le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a condamné les attaques iraniennes.

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Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi que Washington se préparait à prendre des mesures économiques sans précédent contre l’Iran.

« Restez à l’affût pour d’autres annonces la semaine prochaine, car nous allons appliquer des mesures comme on n’en a jamais vu dans l’histoire de l’isolement économique d’un pays », a déclaré Bessent dans une interview sur Newsmax .

Behnam Ben Taleblu , chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Israel Actualités Digital que Téhéran allait probablement intensifier la pression militaire à mesure que Washington renforçait les sanctions.

« Dès le début de l’automne, on peut s’attendre à ce qu’ils opposent une résistance musclée à la politique économique de Trump », a déclaré Taleblu. « Si le président recourt à nouveau à la pression économique comme outil de gestion, comme nous l’avons constaté en 2019, alors le régime utilisera la force pour tenter de sortir de ce carcan économique. »

Trump parie que la pression économique peut comprimer l’Iran, tandis que les échecs du régime aggravent la situation.

Ben Taleblu a déclaré que la baisse des revenus pétroliers et le blocus naval américain pourraient également inciter Téhéran à élargir sa liste de cibles dans toute la région.