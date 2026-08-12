Tsahal retrouve la sépulture du soldat Shlomo Haimson, disparu depuis 1948

Après plus de 75 ans d’incertitude, l’armée israélienne est parvenue à identifier la tombe de ce soldat tué à Chypre alors qu’il tentait de rejoindre sa famille en Israël.

Tsahal a annoncé mercredi avoir officiellement identifié, au cimetière de Kfar Samir à Haïfa, la sépulture de Shlomo Haimson, tué en septembre 1948 alors qu’il tentait de s’évader du camp de détention britannique de Karaolos, à Chypre.

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1948, Shlomo Haimson avait tenté de franchir les clôtures du camp avec huit autres détenus. Les gardes britanniques avaient ouvert le feu, le tuant alors qu’il cherchait à rejoindre la Palestine mandataire.

Quelques semaines auparavant, sa mère et sa compagne avaient été libérées du camp et avaient gagné la Terre d’Israël, où elles devaient participer à la fondation du kibboutz Magen, dans le Néguev occidental. Peu avant sa tentative d’évasion, Shlomo avait appris la naissance de sa fille, Miriam. Cette nouvelle avait renforcé sa détermination à rejoindre sa famille.

Après sa mort, il avait été inhumé dans le cimetière juif de Margo, à Chypre.

Des centaines de dépouilles rapatriées mais restées anonymes

En 1970, Israël avait rapatrié les dépouilles de 163 personnes enterrées à Chypre. Faute de moyens d’identification suffisants à l’époque, environ 120 d’entre elles n’avaient pu être reconnues.

Elles avaient alors été enterrées sous la mention « inconnus » dans une parcelle spéciale du cimetière de Kfar Samir, à Haïfa, réservée aux anciens détenus de Chypre.

Pendant des décennies, les familles sont restées sans réponse.

Une enquête de plus de quinze ans

En 2010, Amir Rogel, l’un des fondateurs de l’association des immigrants détenus à Chypre, avait lancé une initiative destinée à redonner un nom à ces tombes anonymes.

Les recherches historiques ont permis d’établir que Shlomo Haimson était officiellement reconnu comme soldat tombé au service d’Israël.

En 2023, Tsahal a constitué une équipe spéciale au sein de sa branche chargée de retrouver les soldats disparus. L’enquête a été menée en collaboration avec le rabbinat militaire, le ministère de la Défense et l’association des anciens détenus de Chypre.

Après deux années de recherches croisées entre archives militaires, documents funéraires et témoignages historiques, les enquêteurs ont conclu que les restes de Shlomo Haimson avaient été enterrés en 1970 dans la tombe numéro 11, rangée 2, de la parcelle consacrée aux détenus de Chypre à Haïfa.

« Une paix indescriptible »

Sa famille, aujourd’hui installée à Rio de Janeiro, au Brésil, a été informée mardi de cette identification.

Dans un message empreint d’émotion, ses proches ont déclaré que pouvoir enfin associer son nom à un lieu de repos précis leur apportait une « paix indescriptible », après plus de sept décennies d’incertitude.

Cette identification marque l’aboutissement d’un long travail de mémoire et rappelle l’engagement de Tsahal à retrouver, chaque fois que cela reste possible, le lieu de sépulture des soldats et des personnes disparues depuis la guerre d’Indépendance d’Israël.

Alain SAYADA

Israel Actualités